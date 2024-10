Sport Dinu Gheorghe îi dă lecții financiare lui Dan Șucu: Bagi milioane ca prostul și nu câștigi







Dinu Gheorghe, fostul conducător al Rapidului, a reacționat la criticile aduse de Dan Șucu, acționarul majoritar al clubului giuleștean. Afirmațiile lui Șucu au venit în contextul în care l-a acuzat pe Gheorghe și pe Constantin Zotta de gestionarea deficitară a clubului în perioada în care erau responsabili, menționând că datorită acestora Rapidul s-a confruntat cu mari probleme financiare. Șucu a subliniat că în ultimii doi ani a fost nevoit să plătească trei milioane de euro pentru a acoperi datoriile acumulate în perioada lor de conducere.

Cum a început „războiul” dintre Dan Șucu și Dinu Gheorghe

Înainte de replicile acide venite din partea lui Dinu Gheorghe, Dan Șucu a făcut o serie de declarații dure despre fostul patron al Rapidului, pe care l-a acuzat că a „distrus” clubul de fotbal:

„Găsesc în spațiul public oameni precum Dinu Gheorghe dau Constantin Zotta, care au distrus Rapidul, iar acum vin să ne învețe pe noi ce să facem și cum să rezolvăm orice problemă. Nenorocirile create de dânșii ne-au costat peste trei milioane de euro în ultimii doi ani. Nu se poate să mergem în această direcție”, a declarat Dan Șucu pentru site-ul oficial al Rapidului.

Dinu Gheorghe i-a răspuns lui Dan Șucu: „Să lase fotbalul”

Dinu Gheorghe, având patru mandate la conducerea Rapidului, nu a ezitat să reacționeze prompt la acuzațiile primite. Fostul manager l-a ironizat pe Dan Șucu, patronul Mobexpert, spunându-i să se întoarcă la afacerile sale cu mobilă și l-a sfătuit să se retragă din fotbal.

„Nu am citit nimic. Am distrus Rapid pentru că am luat două campionate, am jucat în cupele europene? Am distrus Rapidul... Niciun jucător nu a ajuns la FIFA când am fost eu la echipă. E o declarație pe care i-au băgat-o alții în gură. Nu știu la ce se referă marele domnul Șucu. Nici după ce am plecat eu, jucătorii nu au mers la FIFA. Să spună concret la ce se referă.

Să câștige și ei două campionate, să facă și ei ce am făcut eu și George Copos și Zotta. Să facă și ei ceva. Deocamdată doar minte oamenii cum că face ceva la Rapid. Pentru ce investește, jos pălăria. Dar de ce să acuzi pe alții?

Nu te supăra Șucu, rămâi la scaune, lasă fotbalul că e greu. Toți am greșit, și Zotta și Dinu Gheorghe, dar el nu poate să ne acuze pe noi acum. Vorbim ca proștii la o conferință de presă. Sunt acolo oameni care ling în ureche și pe alte părți ale corpului. Șucu în fotbal nu face nimic, pentru că are performanță zero. Eu nu am atacat Rapid niciodată.

Dar el nu înțelege că a câștigat două meciuri în nu știu câte etape. Bagi atâtea milioane ca prostul și nu câștigi nimic. Îmi doresc ca Șumudică să facă ceva, să dea Dumnezeu să realizeze. Nu e dorit la Rapid, Șumudică, sunt acolo în conducere niște oameni care nu îl doresc. Înainte nu se încadra în ce își doreau, pentru că nu era între cei care îi băgau limba în ureche, sau alte părți ale corpului”, a declarat Dinu Gheorghe, la Digi Sport.

La ce datorii face referire Dan Șucu

Cele trei milioane de euro menționate de Dan Șucu provin, în mare parte, din sumele câștigate în instanță de foști jucători ai Rapidului, care și-au recuperat banii datorați de club. Constantin Zotta, fost președinte al clubului între 2001 și 2008, a avut un rol important în conducerea Rapidului în acea perioadă, iar ulterior, între 2011 și 2012, a revenit în postura de manager al echipei giuleștene.

De partea cealaltă, Dinu Gheorghe a deținut mai multe mandate în funcția de manager general al Rapidului, între 1997-2006, 2010-2011 și 2016, contribuind la dezvoltarea clubului în diverse etape. În 2015, el a ocupat și funcția de președinte, având un rol activ în gestionarea clubului în timpul unor momente critice.