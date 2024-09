Patronul Dan Șucu, dezamăgit din nou în GIulești. Rapid nu a existat în meciul cu Oțelul

Dan Șucu a fost dezamăgit, încă o dată, de echipa pe care o finanțează, Rapid București. Schimbarea la care a sperat după înlocuirea antrenorului Neil Lennon se produce destul de greu.

Rapid București a reușit un scor alb, 0-0, cu Oțelul Galați în ultima etapă din Superliga, disputată în Giulești. Pentru patronul din Grant, problema nu a fost neapărat scorul cât faptul că echipa nu a mai existat pe teren în repriza secundă.

Rapidiștii nu au reușit să facă față adversarilor, care conduc în clasamentul Superliga. Echipa lui Dan Șucu a cedat, total, în partea a doua a jocului de fotbal, în fața elevilor lui Dorinel Munteanu. Împinși de la spate de antrenor, care s-a agitat de pe margine, precum un general pe câmpul de luptă, oțelarii și-au presat adversarii. Și doar norocul a făcut ca Oțelul să nu plece acasă cu o victorie.

De partea cealaltă, Rapid a avut noroc de suporteri care au continuat să-i susțină, deși jocul din teren era dezamăgitor. Fanii din Giulești au crezut până în ultima clipă în steaua lui Șumi, însă nu au primit nici o confirmare.

După rezultatul obținut în Giulești, gălățenii își continuă seria de jocuri fără înfrângere în actuala ediție de campionat. , Rapid, pregătit de Marius Șumudică rămâne fără victorie pe teren propriu.

Ceea ce s-a întâmplat pe teren nu i-a picat bine, cu siguranță finanțatorului Dan Șucu. Din tribună, acesta privea îngândurat spre terenul în care forbaliștii săi se chinuiau să reziste asaltului gălățean. Nimeni nu poate spune unde îi zburau gândurile și cât era de dezamăgit.

La pauză, a purtat o discuție cu Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale. Poate i-a cerut sfatul, o recomandare despre ce ar mai putea schimba pentru a-și face echipa să joace bine. Dacă a primit ajutorul la care spera de la selecționer, se va vedea în următoarea perioadă.

Una peste alta, Dan Șucu a continuat să sufere, de pe fotoliul din tribuna giuleșteană și în repriza secundă. Fiecare acțiune a Oțelului îi producea frisoane patronului giuleștean. Nu se aștepta ca jucătorii săi să lase garda jos. Rapid a ieșit din joc și nu a mai existat decât într-o singură fază. A fost vorba despre o lovitură de la colțul terenului, rămasă fără rezultat.

Este evident că ceea ce s-a petrecut pe teren, în partida cu Oțelul Galați nu i-a picat bine patronului din Giulești. De altfel, în urmă cu câtva timp, înainte de despărțirea de Neil Lennon, Dan Șucu susținea că nu suportă ca echipa să joace prost pe teren propriu.

De aceea, meciul din ultima etapă a Superliga trebuie să fi fost un adevărat coșmar.

„Pe Giulești, nu am fost obișnuit să văd că echipa noastră are posesie sub 30 la sută. A fost o perioadă grea din punct de vedere sportiv, nu financiar. Eu nu pot accepta așa ceva”, spunea Dan Șucu, în august 2024.