„Sunt foarte multe. Nu pot să spun tot ce scrie. Scrie că Luiza nu e moartă, că îi pare rău ce s-a întâmplat, că l-a forțat Ștefan să dea telefon tatălui meu. Ștefan îl amenința să dea telefon să spună că Luiza a plecat în Elveția. În toată scrisoarea scrie că Luiza trăiește şi își susține ultima declarație care a ajuns şi la DIICOT.

Am rămas fără cuvinte când am văzut Dincă Gheorghe și declarația exact ca în ultima zi pe 12, că susține că persoanele acelea au luat-o pe Luiza. Scrisul e foarte asemănător cu ce am văzut în dosar, l-am recunoscut”, a declarat mama Luizei la România TV.

Avocatul familiei Melencu, Tonel Pop, consideră că scrisoarea e folosită de Dincă pentru ” a-şi promova ideile în presă”. Avocatul susține că, inițial, nu au dorit să facă publică primirea scrisorii, dar au ales să vorbească despre ea după ce Alexandru Cumpănaşu a anunţat că şi familia Alexandrei a primit o scrisoare. Acesta s-a și filmat citind scrisoarea, pe Facebook.

În decembrie, Dincă declara că le-a ucis pe fete

În luna decembrie, presa relata declarația dată de Dincă în fața anchetatorilor, în care acesta povestește cu lux de amănunte, cum a ucis fetele. Monstrul din Caracal susține că în data de 17 aprilie a ucis-o în bătaie pe Luiza, după ce aceasta l-a refuzat din nou. A lăsat-o zăcută ca să își hrănească nutriile, iar când s-a întors a văzut că „fata nu mai mișca, iar mâinile erau moi”. Apoi ar fi incinerat cadavrul într-un butoi. „Am luat o cârpă înmuiată în motorină și am băgat-o pe fereastra butoiului după care i-am dat foc cârpei, luând și corpul foc, aruncând în butoi deșeuri de plastic. Am mers în casă și am adunat tot ce am crezut că trebuie ars și am pus pe foc – aruncând când scădea focul tot felul de deșeuri de plastic”, a scris Gheorghe Dincă în declarația sa.

