Dinamoviștilor au început să le iasă colții

Dinamo a reușit să spargă seria rezultatelor negative în Liga 1 Betano. Sâmbătă, pe un teren înghețat, „câinii” lui Mircea Rednic s-au impus cu 3-0 în fața Craiovei, grație unui hat-trick semnat de italianul Montini.





Dinamo a ieșit în evidență sâmbătă, gra ție unei victorii surprizătoare în fața mult mai binei clasate „U” Cra iova. Pe un teren extrem, înghețat, „roșalbii” au reușit să închidă tabela la scorul de 3-0. Toate reușitele gazdelor i-au aparținut lui Mattia Montini (în minutele 31, 48 și 54).

Primul hat-trick la profesioniști

Este chiar unul dintre jucătorii recent aduși de tehnicianul Mircea Rednic, în această iarnă. Italianul, în vârstă de 26 de ani, evolua prin fotbalul de mâna a doua din Peninsulă. „Pentru mine este prima oară un hat-trick la profesioniști. Asta e destinul, eu întotdeauna joc bine împotriva lui Devis Mangia (n.r. - antrenorul Craiovei), suntem foarte mulțumiți pentru victoria echipei. Am stat cinci luni fără să joc, am venit la Dinamo, condiția mea fizică nu este cea mai bună. E prima oară când joc pe zăpadă, dar ăsta e fotbalul, trebuie să joc în orice condiţie. În Italia, fotbalul nu este foarte bun, cred că Dinamo este alegerea bună pentru mine”, a spus eroul lui Dinamo din meciul cu oltenii. Totuși, victoria nu este atât de salvatoare pentru Dinamo, deorece sezonul rămâne compromis.

Rednic, surprins de rezultat

Astfel, gruparea din Ștefan cel Mare rămâne pe locul 11, și e la 6 puncte de ultima poziție de playoff, greu de crezut în aceste momente că poate depăși cinci echipe ca să ajungă în prima jumătate a clasamentului. „În situația noastră, când în ultimele meciuri nu prea am avut ocazii și atacanții nu au marcat, nu mă așteptam la un asemenea rezultat. Ne-am adaptat mult mai repede la condițiile în care s-a jucat. Am avut noroc, Dinamo a jucat bine, foarte bine”, a spus Mircea Rednic, după meci.

Mangia a luat foc

De cealaltă parte, oltenii nu s-au remarcat prin niciun jucător. Antrenorul Devis Mangia a declarat că acesta a fost cel mai slab meci al său de când este la cârma trupei din Bănie. „Nu am jucat, nu am luptat. Pot doar să-mi cer scuze pentru suporterii noştri. Nu este normal că am început la o oră diferită, să jucăm fotbal în aceste condiţii, dar nu este normal cum a jucat echipa mea. Trebuie să vorbesc cu jucătorii, cred că este cel mai slab meci de când sunt aici în România”, a declarat Mangia.

