Trupa din „Şoseaua Ştefan cel Mare” s-a impus cu scorul de 3 – 1, în deplasarea de pe terenul divizionarei secunde Dunărea Călăraşi, iar căpitanul Ante Puljic şi ceilalţi coechipieri ai săi visează la o calificare în competiţiile europene.

Antrenorul principal al formaţiei din Groapă, Jerry Gane, laudă atitudinea de care au dat dovadă elevii săi pe gazon, în disputa de ieri seară, dar regretă, pe de altă parte, că dinamoviştii nu au fost la fel de agresivi şi de bine montaţi şi în partidele din campionat.

„Sunt bucuros că am făcut un meci bun. Aveam nevoie de această victorie şi de această calificare. Ne aduce multă încredere pentru jocul următor. Dacă am fi abordat şi partidele din campionat aşa cum le-am abordat pe cele din Cupă, atunci am fi fost sigur pe un loc de play-off. Suntem în semifinale şi ne dorim foarte mult să câştigăm acest trofeu, pe care nu l-am mai curit de mult timp” a decretat, cu mult optimism în glas, tehnicianul în vârstă de 49 de ani.

Cupa rămâne dezideratul principal al „câinilor”

Marcator a primelor două goluri ale alb-roşiilor din confruntarea de la Călăraşi, mijlocaşul Paul Anton spune, la rândul său, răspicat că doar cucerirea Cupei mai poate salva acest nou sezon dezastruos al lui Dinamo.

„Cupa României a fost un obiectiv pentru noi încă de la începutul sezonului, acum cu atât mai mult, având în vedere poziţia pe care o ocupăm în clasament. Vrem să ajungem în finală şi să obţinem acest trofeu. Acum, aşteptăm să vedem cu cine vom juca” a declarat, emoţionat, fotbalistul de 1,82 metri.

Capitolul psihic, „călcâiul lui Ahile” pentru dinamovişti

Tânărul apărător al buturilor grupării din Capitală, Alexandru Eşanu, şi-a luat deja adio de la o calificare miraculoasă în play-off-ul Ligii I, însă e ferm convins că alb-roşiii pot da lovitura în Cupa României. Portarul de 22 de ani crede că dinamoviştii mai au totuşi mult de lucrat la capitolul psihic.

„Şansele la play-off sunt mici şi Cupa a rămas principalul nostru obiectiv. Din păcate, în multe meciuri începem slab şi încasăm rapid goluri, dar mă bucur că în această partidă nu am primit gol imediat. Trebuie să mai lucrăm la capitolul psihic şi să nu mai începem jocurile atât de rău” a explicat Eşanu, la sfârşitul duelului cu Dunărărea Călăraşi.