Dinamo merge din rău în mai rău

Echipa din Ștefan cel Mare n-a progresat față de sezonul trecut și riscă să termine sezonul pe locul secund în play-out.





Dinamo a fost învinsă, luni, de FC Botoșani, în deplasare, scor 0-1, în penultima etapă a play-out-ului Ligii I.

Au nevoie de șansă ca să câștige play-out-ul

„Câinii” se află pe locul al 2-lea al clasamentului, la trei puncte distanță de lidera Gaz Metan Mediaș, și riscă să încheie un nou sezon falimentar, în urma ardelenilor. În ultima rundă, medieșenii joacă pe teren propriu cu Concordia Chiajna, dinamoviștii dau piept, acasă, cu FC Voluntari. Pentru ca echipa din Ștefan cel Mare să câștige play-out-ul, este nevoie ca oamenii lui Mircea Rednic să învingă, iar elevii lui Edi Iordănescu să piardă.

La egalitate de puncte, „câinii roșii” au avantaj, pentru că nu le-a fost rotunjit punctajul la finalul sezonului regulat. Dinamo încheie, în weekend, un nou sezon de coșmar. „Roș-albii” nu au mai câștigat titlul din stagiunea 2006 - 2007 și s-au scufundat în mediocritate, în ultimii ani. În ediția 2017 - 2018, Dinamo n-a reușit să se califice în play-off. În acest sezon, contraperformanța s-a repetat.

Rednic a ajuns antrenor-acționar

Însă, dacă anul trecut, „câinii” au terminat pe prima pozi ție, acum au șanse reduse să depășească gruparea din Mediaș.

Clubul nu mai beneficiază de suportul financiar al lui Ionuț Negoiță și a supraviețuit doar din banii veniți din drepturile de televizare și împrumuturile acordate chiar de antrenorul Mircea Rednic. Cu toate că, în ultimii doi, a încercat să găsească un cumpărător, Negoiță n-a reușit să vândă clubul din Ștefan cel Mare. În acest moment, Dinamo este o piatră de moară legată de gâtul omului de afaceri, care a ieșit din zona decizională, lăsându-l pe Rednic să taie și să spânzure.

Ce construiește ziua se năruie noaptea

Mircea Rednic a bifat și el un sezon dezastruos pe banca echipei din Ștefan cel Mare. „Puriul” a revenit la Dinamo în luna octombrie a anului trecut, i-a luat locul lui Claudiu Niculescu, și n-a reușit să resusciteze un pacient muribund. Până acum, într-un total de 36 de meciuri, „cânii” au următoarea linie de clasament: 16 victorii, 10 egaluri și 13 înfrângeri.

Rednic a revoluționat lotul, a concediat, a cumpărat, dar echipa nu s-a schimbat deloc în bine. Antrenorul s-a făcut foc și pară după eșecul de la Botoșani.

„Eu le-am oferit șansă, ei știu că la vară pleacă”

„Sunt supărat de atitudine. Nu ai voie să te prezinți așa! S-au crezut deja în vacanță. Am avut posesia, dar de-a latul terenului. Când am încercat să verticalizăm, a fost mereu la adversar. Nu poți spera la mai mult. Centrări foarte proaste. Am băgat degeaba trei atacanți. Nu a fost un meci bun. Felicitări gazdelor! Chiar le-am spus jucătorilor mei înaintea meciului să respectăm competiția, clubul. Eu le-am oferit șansă, ei știu că la vară pleacă”, a declarat Rednic, care și-a continuat tirada. „Nu merităm să fim pe primul loc în play-out. Mediașul chiar merită. Sunt mai omogeni, cu jucători care au calitate. Merită cu siguranță”.

Dan Nistor, privit cu suspiciune

În ceea ce privește reconstrucția echipei, Mircea Rednic este sceptic că jocul ar gravita în jurul lui Dan Nistor. Un mijlocaș care a sclipit palid, într-o mare de neputință. „Mă mai gândesc dacă vom construi în jurul lui Nistor echipa. De doi ani tot construim în jurul lui. Nu e un jucător care face diferența unu la unu. El poate da o pasă, poate controla mijlocul terenului, dar trebuie să înțeleagă și el că vreau altceva”, a conchis Rednic.

