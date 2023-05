Dinamo mai are o șansă să ajungă în Liga 1 de Fotbal. Va avea un meci de foc în barajul cu FC Argeș

În ultima etapă a Ligii a 2-a de fotbal, Oțelul Galați a trecut cu 1-0, de echipa Unirea Dej, care a avut un parcurs bun în acest campionat de fotbal.

Echipele care vor promova direct în Superliga națională de fotbal sunt Poli Iași și Oțelul Galați.

Dinamo București și Gloria Buzău vor trebui să susțină meciuri de baraj pentru a putea ajunge din nou în principalul campionat de fotbal.

Astfel, Dinamo va întâlni FC Argeș, iar UTA se va lupta cu Gloria Buzău pentru locul din prima ligă. Meciurile se vor disputa în sistemul tur-retur pe 27 mai și pe 3 iunie.

Cei de la Poli Iași au trecut în ultima etapă de Dinamo București, la scor, 4-1.

Pregătiri pentru baraj

La finalul meciului de la Iași, antrenorul celor de la Dinamo, Ovidiu Burcă, a anunțat că echipa va intra într-un cantonament prelungit, unde se va antrena intens pentru meciul cu FC Argeș.

Despre meciul cu Poli Iași, Burcă a spus că a fost cel mai slab meci pe care echipa lui l-a avut în acest campionat.

”La noi, cred că e cel mai slab meci pe care l-am făcut în acest an. Absolut nimic nu a funcționat, s-au și accidentat mulți jucători, asta mă preocupă cel mai tare. Să vedem care e situația lor și dacă putem să îi refacem până la meciurile de baraj. Când faci asemenea cadouri în astfel de meciuri, e greu. Cred că, totuși, pentru unii jucători care au jucat prima dată un meci cu astfel de încărcătură s-a simțit. I-am simțit timorați, dar învățăm. Ne așteaptă barajul. Am încercat să ne organizăm pe parcurs, cu destul de multă întârziere, la începutul sezonului am pierdut multe puncte. A fost greu, ne așteaptă două meciuri de baraj în care trebuie să dăm totul. Una peste alta, cred că a fost un sezon bun pentru noi. Întotdeauna șansele sunt mai mici pentru echipele din Liga 2. E o diferență de valoare individuală, vom încerca să o suplinim poate prin dorința grupului”, a declarat Ovidiu Burcă.

Clasament final Liga a 2-a

1. Politehnica Iaşi 60 puncte

2. CSA Steaua 52

3. Oţelul Galaţi 49

4. Dinamo 46

5. Gloria Buzău 42

6. FC Unirea Dej 40