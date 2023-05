Cine sunt Claudiu Florică și Bogdan Pavel, noii șefi de la Dinamo. Sunt milionari și au planuri mari cu echipa din Ștefan cel Mare

Oamenii de afaceri Claudiu Florică și Bogdan Pavel s-au alăturat conducerii clubului de fotbal Dinamo București. Cei doi vor deține 10% din acțiunile companiei Red&White, care controlează SC Dinamo 1948 SA. Alături de aceștia a mai venit și un nou director financiar, Dan Gătăianțu. Acesta va deține și el un procent de 4% din acțiunile Dinamo, scrie ProSport.

Eugen Voicu, președintele Consiliului de Administrație al Red&White și acționar cu 40% în cadrul companiei, a anunțat, luni, în cadrul emisiunii Sinteza Zilei de la Radio Dinamo 1948, că alți doi oameni de afaceri au fost cooptați în structura societății care deține peste 80% din SC Dinamo 1948 SA.

Claudiu Florică a virat deja în contul clubului de fotbal o bună parte din cei 500.000 de euro de care Dinamo avea nevoie pentru a obține licența. În schimbul banilor, fostul șef de la Charlton Athletic a intrat în acționariatul Dinamo.

Bogdan Pavel, magnat din farmacii

Bogdan Pavel, noul acționar al clubului Dinamo este un om de afaceri cunoscut din domeniul farmaceutic. Pavel deține compania distribuitoare de medicamente Pharmnet Group și societățile Europharm Holding SA și Pharmnet Plus SRL. Totodată, Pavel controlează și compania Beneva SRL, operatorul brandului de farmacii Beneva, care, de curând, a preluat și lanțul Belladonna, dar și farmaciile Revitalia.

Bogdan Pavel este un bun prieten al lui Eugen Voicu, acționarul majoritar de la Dinamo. Cei doi mai sunt asociați și la compania Pharma 1 Retail SRL.

„Deocamdată, în documente, noi suntem, eu și Andrei Nicolescu. Dar în următoarele zile va fi și Dan Gătăianțu, care este CFO-ul clubului, cu o contribuție mai mica, de aproximativ 4%. Câte 10 % vor primi doi acționari care au venit în niște companii, dar dacă e să ne raportăm la persoane, este vorba de Claudiu Florică și despre domnul Bogdan Pavel”, a declarat Eugen Voicu, acționarul majoritar al Red&White, citat de ProSport.

Se dorește o conducere de 11-12 acționari la Dinamo

Totodată, șeful cel mare de la Dinamo a mai declarat că dorește să-și mărească echipa de investitori și că se mai află în tratative și cu omul de afaceri Simion Apreutese. „Am avut două întâlniri cu dânsul. Dar ne dorim să avem un dialog cu persoane care au și un know- how”.

„Am avut două întâlniri cu dânsul. Dar ne dorim să avem un dialog cu persoane care au și un know- how… fiind mai mult decât bani în această asociere și, deocamdată, lucrurile nu s-au legat în direcția bună și nu cred că o să reușim să ajungem la o înțelegere. Am vrea, la început, să avem mai puțini acționari pentru a putea lua decizii mai rapide, să facem o adunare generală pe loc, într-o zi, două. Am vrea să mergem cu 10-12 acționari”, a mai spus Eugen Voicu.