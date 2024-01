Doliu la Dinamo București. ”Tunarul Europei” a murit la vârsta de 71 de ani

Sportul românesc mai pierde un campion. Mircea Tutovan cunoscut în voleiul românesc pentru puterea serviciului său, a murit la 71 de ani. Câștigător al Cupei Campionilor Euroepni și deținător a 10 titluri de campion național la Dinamo, Tutovan a dus o luptă continuă cu depresia. A reușit să treacă peste această cumpănă, însă o infecție puternică i-a curmat viața.

„Mulți l-ați cunoscut pe Mircea Tutovan, tatăl meu. Știți că e un om puternic și luptător. Asta e probabil cea mai grea bătălie pe care eu, Mihai și mama sperăm să o câștige”, scria pe Facebook, băiatul marelui campion.

Mircea Tutovan a fost internat sâmbătă seara la spitalul din Zalău. Pe lângă infecția care i-a slăbit organismul, cel care a făcut istorie pentru România, a avut și probleme cardiace.

Mircea Tutovan și-a trecut în palmares Cupa Campionilor Europeni și 10 titluri de campion național cu Dinamo. A fost poreclit „Tunarul Europei” după ce a obținut locul trei la Europenele din 1977 din Finlanda. Tot în 1977 Tutova. a fost inclus în prima echipă ideală a Europei, alături de doi jucători ruși, un maghiar și doi polonezi.

După ce a plecat de la Dinamo, „Tunarul Europei” a făcut performanță la Silmeu Silvaniei, echipă cu care a câștigat Cupa Balcaniă. Pe finalul carierei a mai evoluat câteva sezoane și la Elcond Zalău. Mircea Tutovan s-a retras definitiv la 41 de ani.

A purtat tricoul naționalei în peste 300 de partide, partide în care a cucerit medalii de bronz la Campionatele Europene din 1971 și 1977. Un rol important l-a avut și la faimoasa Olimpiadă de la Munchen din 1972 unde România s-a clasat pe locul 5. Tunarul Europei urma să împlinească 72 de ani pe 13 martie.

„Cea mai frumoasă perioadă e câștigarea Cupei Campionilor Europeni. În tricoul lui Dinamo, am bătut la Palma de Mallorca, pe 19 februarie 1981. Dramatic, cu 3-2, pe ŢSKA Moscova. Am condus cu 2-0, aveam 15-11 în setul trei și serviciul și ne-au egalat ăia. Dar am câștigat decisivul cu 15-6! După meci, bucurie mare de tot”, preciza Mircea Tutovan într-un interviu pentru GSP.