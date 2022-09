Dinamo a fost umilită de rivala Steaua. Probleme serioase pentru juniorii dinamoviști

Înaintea derby-ului din Liga 2 dintre CSA Steaua și Dinamo de săptămâna viitoare, în acest weekend, în Liga de Tineret, roș-albaștrii au reușit să se impună în fața celor de la Dinamo.

Sâmbătă, Steaua a bifat o victorie la categoria U16, scor 2-0, iar astăzi, cei de la U-17 s-au impus cu 3-0 în fața lui Dinamo.

În competiția destinată fotbaliștilor U19, roș-albaștrii s-au impus cu 4-0, „câinii clasându-se doar pe locul șapte în clasament.

Juniorii de la Dinamo, înfrângeri pe bandă rulantă

În urmă cu două săptămâni, dinamoviștii au pierdut rușinos în fața echipei Farul Constanța.

Farul Constanța U16 – CS Dinamo București U16 9-0, Dinamo București U17 – Farul Constanța U17 0-7 și Dinamo București U18 – Farul Constanța U18 0-2 (Adrian Mazilu 16-pen., 54).

Seniorii, lupta orgoliilor pe Arena Națională

Reamintim că echipa de seniori Dinamo se va întâlni cu CSA Steaua în Liga a 2, într-un meci al orgoliilor. Meciul se va disputa pe Național Arena.

„Pentru meciul cu CSA am închiriat Arena Națională, tocmai pentru că știm ce fel de suporteri avem și cât de mult contează prezența lor. O peluză plină va oferi un imens avantaj echipei, iar pentru adversar va fi ca un zid de netrecut. Este un mesaj și către investitori, pe care îi așteptăm la derby, unde vor avea ocazia să vadă acel fenomen numit Dinamo, care trece cu mult dincolo de fotbal. În același timp, prezența masivă a suporterilor noștri reprezintă și un ajutor financiar extrem de important pentru club. Suntem siguri ca și jucătorii noștri se vor ridica la înălțimea atmosferei din tribune și că vor realiza o partidă memorabilă”, se arată în comunicatul transmis de Dinamo.

Echipa condusă de către Ovidiu Burcă a reușit să se impună în fața celor de la Chiajna cu 1-0, duminică.

„Suntem pe drumul bun. Eu nu sunt un antrenor de rezultat. Lucrurile trebuie privite din altă perspectivă. Față de anii trecuți, lucrurile trebuie construite diferit. Eu am fost calm, chiar dacă am pierdut 3 meciuri. Mă felicit că am rămas fidel principiilor mele despre fotbal”, a declarat Ovidiu Burcă.