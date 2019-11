Primvicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a postat pe pagina sa de Facebook mesajul lui Codin Maticiuc care, folosind o descriere plastică, a reușit să prezinte cum au decurs ostilitațile dintre cele două tabere, PSD și PNL, în campania electorală.

Codin Maticiuc i-a comparat pe liderii liberali cu diferite personaje în timp ce liderii socialdemocrați au avut parte de o descriere critică. Rareș Bogdan a spus că este momentul ca de acum înainte liberalii să treacă la treaba, postând ulterior mesajul lui Codin Maticiuc .Codin Maticiuc vorbește în postarea sa și despre un plan al socialdemocraților care ar fi dorit ca tinerii să nu se ducă să voteze , care ar fi fost dejucat de președintele Iohannis și de liberali.

,,De acum, la treabă!

Și a scris Codin….”Voturi, fete, filme și băieți

A fost groasă, va spun! Război în toată regulă!! Meciul Klaus VS Viorica a fost Peaky Blinders VS Povestea slujitoarei! A fost Netflix VS HBO, Coca-Cola VS Pepsi, Nutella VS Fineti.

Klaus Iohannis, acest Thomas Shelby al nostru cu Rareș Bogdan aka Harvey Specter din Suits și Ludovic Orban mai pe chimic că Walter White din Breaking Bad le-au răpus pe PSD is the new blackiste Viorica, Gabriela și Olguța.

Viorica a strigat două săptămâni „parte în parte nu se bagă nimeni” dar Klaus nu a intrat în ring căci mama dragonilor e alunecoasă tare.

Lovitură de grație a fost sâmbătă seară când slujitoarele și menajerele cu halate roșii au uneltit și l-au adus pe Marco Carola la Sala Palatului cu after la Kristal și after-after unde vrea el doar să nu se oprească până luni să țină tineretul ocupat. Pe surse am aflat că au băgat pe la Ruse-Giurgiu și două tiruri de cox, unul pentru polivalentă, unul pentru after. Se pare că de aici a plecat și toată năruirea planului lor căci a aflat vice primarul de la sectorul 2, Cristi Popescu care împreună cu John de la Kristal i-au tras heblul lu’ Carola pe la 9 și i-au dat stingerea iar tinerii cum n-aveau somn s-au dus direct la vot de se mirau babele matinale venite pe telecomanda.” By Codin Maticiuc

