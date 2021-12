Din penibil în mai penibil. Jandarmii din Bihor se lăudă că l-au ajutat pe un chinez să plece mai departe cu o mașină furată

Mașina nu este orice mașină de mâna a doua, ci un Mercedes care valorează peste 70.000 de euro. Nu povestea în sine este interesantă, și asta pentru că cetățeanul chinez a fost reținut și va fi deferit justiției române.

Ceea ce este mai interesant este o altă poveste, în care sunt implicați mai mulți jandarmi de la Serviciul Jandarmeriei Montane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Bihor.

Chinezul prins cu mașina furată a evitat să circule pe drumurile aglomerate pentru a nu fi depistat de polițiștii români. Așa se face că el a luat-o pe drumurile de munte dintre județele Cluj și Bihor, unde a rămas blocat ca urmare a zăpezii căzute în ultima vreme.

Pentru a nu fi mâncat de urși, chinezul a decis să sune la 112, iar la fața locului au ajuns jandarmii din Bihor. Era undeva la limita județelor Cluj și Bihor, la marginea comunei Beliș, județul Cluj.

S-au lăudat pe facebook

După ce l-au ajutat să iasă din locul unde a rămas blocat, jandarmii din Bihor nu au urmat toate procedurile. Nu l-au verificat pe chinezul Long în baza de date și nici mașina în registrul european al mașinilor furate.

În schimb și-au făcut poze cu hoțul de mașini, pe care le-au pus pe facebook, alături de un mesaj de laudă. Mesajul a fost postat pe data de 30 noiembrie pe pagina de facebook a Jandarmeriei Bihor.

„Conform celor declarate, acesta dorea sa ajungă de la Deva la Huedin pe un drum de munte neamenajat, dar masina i s-a defectat si nu poate preciza exact locul unde se află. Sigurul sprijin au fost coordonatele GPS care îl localizau undeva la limita dintre județul Cluj si Bihor. Cu toate ca traseul a fost îngreunat si de zăpada depusă, in jurul orei 11:30 jandarmii montani bihoreni au reușit sa ajungă la autovehiculul defect. Având în vedere ca pasagerul a declarat ca este bine și nu are nevoie de îngrijiri medicale, jandarmii l-au condus la o pensiune din zona Ip Ponor, unde a fost preluat de jandarmii clujeni veniți și ei in sprijin. Popasul nu va fi de lunga durată deoarece este așteptată și o mașină de tractat astfel încât domnul L. Tong să ajungă în siguranță la destinație”.

Prins cu mașina furată

După doar trei zile, polițiștii din Huedin s-au sesizat ca urmare a faptului că Long nu a putut prezenta actele mașinii când i-au fost cerute la un service auto, unde a fost dusă pentru reparații.

„Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției orașului Huedin efectuează cercetări sub aspectul infracțiunii de tăinuire, în cadrul activităților fiind dispusă indisponibilizarea unui autoturism în valoare de peste 70.000 de euro. În fapt, la data de 2 decembrie a.c., în urma investigațiilor operative derulate, polițiștii de investigații criminale au identificat în orașul Huedin un autovehicul înmatriculat în Germania, care figura ca fiind sustras de pe teritoriul respectivului stat. În baza cercetărilor efectuate, polițiștii au identificat persoana care ar fi utilizat autovehiculul, un cetățean chinez, în vârstă de 40 de ani, depistat în orașul Huedin și condus ulterior la unitatea de poliție. Autovehiculul în cauză a fost indisponibilizat pentru continuarea verificărilor, cercetările fiind efectuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj.