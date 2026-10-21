Exporturile de petrol din Golful Persic au depășit nivelurile de dinainte de război, deoarece un sistem de transport maritim improvizat sub protecția SUA ajută petrolierele să transporte petrolul prin unul dintre cele mai aprige valuri de atacuri ale Iranului în Strâmtoarea Ormuz, potrivit WSJ. Totuși, prețurile petrolului și ale carburanților rămân ridicate, ceea ce ar putea însemna că problema e în altă parte.

Fluxurile de petrol din Orientul Mijlociu, inclusiv transporturile prin Ormuz și rute alternative în regiune, au fost în medie de peste 24 de milioane de barili pe zi în săptămâna încheiată pe 18 octombrie, depășind nivelurile de dinainte de război de 23,3 milioane, potrivit Kpler, un sistem de urmărire a navelor.

Cifrele preliminare arată că fluxurile de petrol din Ormuz, inclusiv transferurile offshore în Golful Oman, au ajuns la aproximativ 14 milioane de barili pe zi în medie pentru aceeași perioadă, sau 82% din nivelurile de dinainte de război.

Prețurile petrolului rămân însă ridicate, iar țițeiul de referință Brent a crescut în ultimele zile la aproximativ 108 dolari pe baril marți. Traderii susțin că ar fi îngrijorați că îmbunătățirea situației din Ormuz ar putea să nu fie sustenabilă, mai ales dacă luptele izbucnesc din nou.

Stocurile globale în scădere lasă o marjă mică de eroare, mai spun traderii. Iar operațiunea este, de asemenea, costisitoare, costuri care în cele din urmă ajung la consumatori la pompă.

Totuși, rezistența fluxurilor de petrol marchează o schimbare în lupta pentru cel mai important punct de blocare energetică din lume. Iranul poate încă face ca transporturile să fie periculoase și costisitoare. Dar capacitatea sa de a descuraja tranzitele a scăzut, slăbind influența Teheranului asupra SUA.

„Imaginea de ansamblu este că sistemul de transport maritim printr-o strâmtoare Ormuz periculoasă este acum bine stabilit, iar apetitul pentru risc al celor implicați în exportul de petrol a crescut”, a declarat Hamad Hussain, economist senior în domeniul mărfurilor la Capital Economics.

Conductele din Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite transportă, de asemenea, petrolul pe rute diferite. În septembrie, aproximativ 40% din țițeiul non-iranian transportat din Golf a ocolit strâmtoarea, comparativ cu 17% înainte de război, a estimat Kpler.

Succesul contrastează cu blocajul asupra Iranului, ale cărui exporturi de petrol au fost blocate de o blocadă maritimă a SUA. Riscul este că Iranul ar putea încerca să-și restabilească influența lovind mai puternic și atrăgând potențial SUA într-o altă confruntare înainte de alegerile intermediare din SUA, care vor avea loc peste două săptămâni.

Petrolul din Golf continuă să circule în ciuda escaladării violențelor din jurul strâmtorii. Aproximativ 30 de atacuri asupra navelor au fost raportate în această lună, potrivit unui bilanț al WSJ, bazat pe rapoartele Centrului de Operațiuni Comerciale Maritime din Marea Britanie și ale companiilor de securitate maritimă.

Incidentele din octombrie reprezintă 20% din navele atacate în timpul războiului, a declarat Michelle Wiese Bockmann, analist senior la firma de informații maritime Windward.

„Iranul încearcă să reafirme blocada asupra strâmtorii”, a declarat Christopher Long, fost ofițer naval britanic, aflat acum la Neptune P2P Group.

Pentru mulți comercianți de petrol și armatori, riscul traversării Ormuzului merită. Comparativ cu perioada de dinainte de război, comercianții pot câștiga cu 20 de dolari mai mult pe baril revânzând petrol irakian sau cu aproximativ 40 de milioane de dolari din marfă provenită de la un supertanker, a estimat Homayoun Falakshahi, șeful departamentului de analiză a țițeiului de la Kpler. Trei astfel de călătorii ar putea amortiza costul de 100 de milioane de dolari al unui petrolier la mâna a doua.

Marinarilor li se oferă, de asemenea, bonusuri pentru a face traversările periculoase. Membrii echipajului au fost atrași de plăți de două sau trei ori salariul lor lunar obișnuit pentru a lucra pe nave care se aventurează în Golful Persic. O companie de recrutare a personalului naval cu sediul în China a oferit până la 25.000 de dolari pentru o călătorie dus-întors, care durează în mod normal o săptămână sau două, a relatat The Wall Street Journal.

„Volumele rămân ridicate în ciuda atacurilor în creștere, deoarece profiturile fac ca riscul să merite”, a spus Falakshahi.

Unii armatori repoziționează navele mai vechi care transportau petrol venezuelean și rusesc către Golful Persic, din cauza ratelor fără precedent ale petrolierelor din regiune, au declarat brokerii navali.

Multe dintre nave efectuează scurte curse de transfer prin zona periculoasă. Acoperirea aeriană americană oferă o oarecare protecție printr-un coridor de-a lungul coastei Omanului.

Petrolierele încarcă petrol în Golf și îl transportă prin Ormuz, adesea cu semnalele de urmărire dezactivate. Apoi se opresc lângă Oman și își transferă încărcăturile către nave care se îndreaptă spre piețe îndepărtate înainte de a se întoarce în Golf, unde se confruntă cu cel mai mare risc de a fi lovite.

Între timp, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran folosește drone și rachete pentru a opri navele care încearcă să fugă. De asemenea, a apelat la tactici de gherilă folosite de mult timp de houthii din Yemen pentru a viza traficul din jurul gurii de intrare a Mării Roșii, desfășurând observatori în mici bărci de pescuit și trimițând avioane de luptă pe apă.

Traversarea rămâne periculoasă. Înainte de septembrie, supertankerul Loyalty, sub pavilion tanzanian, a petrecut ani de zile transportând țiței venezuelean către China. Din septembrie, a intrat în Golful Persic de două ori, ambele dăți îndreptându-se spre Irak pentru a încărca țiței.

Un membru al echipajului a declarat că nava a informat Marina SUA despre fiecare călătorie și avea personal de securitate la bord. La începutul lunii octombrie, Loyalty a transferat 2 milioane de barili de țiței irakian în Golful Oman către un petrolier neidentificat, apoi s-a întors în Golf pentru a prelua o nouă încărcătură, potrivit lui Kpler și membrului echipajului.

Marinarul a ma spus că firma de administrare a navei a trimis echipajului vestă antiglonț și căști pentru a doua călătorie.

Pe 16 octombrie, Loyalty a fost lovită de o grenadă propulsată de o rachetă lansată dintr-o barcă mică, potrivit companiei de securitate maritimă Vanguard. Proiectilul a săpat o gaură într-un rezervor de apă dulce. În momentul atacului, Loyalty transporta 2 milioane de barili de țiței irakian, a declarat membrul echipajului.

Atacurile cresc costul transportului petrolului din Golf către piață. Transportul de marfă pentru un supertanker care transporta țiței din Golf către China a fost aproape record, 37,37 dolari pe baril, săptămâna aceasta, a declarat Kpler. Asigurarea de risc de război a crescut la până la 10% din valoarea unei nave, de la mai puțin de 3%, potrivit lui Wiese Bockmann de la Windward.

„În aprilie, problema era lipsa țițeiului. În octombrie, este vorba despre costul transportului acestuia”, a declarat Natasha Kaneva, șefa echipei globale de strategie pentru mărfuri de la JPMorgan.

Dar petrolul încă pătrunde, în ciuda amenințărilor Iranului că nu va permite vecinilor săi să le transporte petrolul dacă nu își poate exporta propriul petrol.

„Iranul ar trebui să fie mai agresiv pentru a obține același grad de control pe care l-a deținut anterior asupra fluxurilor de petrol din regiune”, a declarat Hussain de la Capital Economics.