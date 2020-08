„In temeiul art.250 alin.1, 4 din Codul de procedura penala, respinge, ca nefondata, contestatia formulata de inculpatul Burci- Cristian Ionel impotriva masurii asiguratorii luate de procuror prin ordonanta din data de 1 iulie 2020, emisa in dosarul de urmarire penala nr.3846/D/P/2019 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, Structura Centrala, Sectia de Combatere a Criminalitatii Organizate.

In temeiul art.275 alin.2 din Codul de procedura penala, obliga pe inculpat la plata catre stat a sumei de 200 lei, cu titlul de cheltuieli judiciare. Definitiva. Pronuntata in camera de consiliu, astazi 27 iulie 2020,” potrivit portalului instantelor.

Surse judiciare au explicat pentru Ziare.com ca sechetrul asigurator a fost pus intr-un dosar mai vechi al lui Cristian Burci, instrumentat de DIICOT – Biroul Teritorial Olt, privind devalizarea societatii Romvag Caracal. „Cazul a fost preluat la DIICOT Central,” explica sursele citate.

In acest caz, Cristian Burci este acuzat de constituire a unui grup infractional organizat, instigare la delapidare cu consecinte deosebit de grave, instigare la abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, spalare de bani, instigare la spalare de bani si instigare la evaziune fiscala. Ancheta a fost demarata in 2016, cand procurorii DIICOT l-au retinut pe omul de afaceri. Propunerea de arestare a acestuia a fost respinsa, iar Cristi Burci a fost cercetat timp de mai multe luni sub control judiciar.

Procurorii DIICOT au sustinut ca grupul infractional condus de Cristian Burci a devalizat Romvag Caracal printr-un mecanism tip suveica, acesta constand in imprumuturi acordate unor firme controlate tot de omul de afaceri si care nu au mai fost niciodata returnate, dar si prin vanzarea de vagoane in strainatate, folosind intermediari.

Procurorii mai sustin ca grupul infractional condus de Cristian Burci a reusit sa distruga in totalitate fabrica de vagoane de la Caracal, care a ajuns ca, de la o societate cu aproximativ 4.000 de angajati, sa ramana doar cu o cladire de cativa zeci de metri patrati.

Sursa: ziare.com