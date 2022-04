Digitalizarea sectorului de producție, premisă crucială pentru a face față provocărilor din 2022

Companiile din industrie care investiseră serios în digitalizarea proceselor interne și au continuat să o facă în timpul pandemiei au atins un grad înalt de reziliență, atestă studii internaționale. Începerea sau continuarea acestei strategii de digitalizare, prin soluții software de tip ERP sau HR management, este o condiție obligatorie pentru a rămâne relevant în cursa profitabilității, avertizează responsabilii companiei Wizrom Software, unul dintre cei mai vechi jucători de pe piața românească a soluțiilor software pentru companii.

Care sunt soluțiile de facilitare a proceselor interne din companii – cu reduceri semnificative de costuri în timp și bani – și cum pot ajuta acestea la noul tip de raportare financiară către ANAF (SAF-T)

Digitalizarea proceselor interne și a raportării către stat în companiile de producție – premisă crucială pentru a face față provocărilor din 2022 Soluțiile software adaptate în funcție de nevoile companiei pot sprijini enorm fluxurile interne și raportarea financiară către stat București, 18 aprilie 2022 – Ieșirea din pandemie surprinde companiile din sectorul producției într-o situație dificilă, creată de instabilitatea lanțurilor de aprovizionare, de scumpirea materiilor prime, de creșterile semnificative ale prețurilor energiei și gazelor naturale la nivel național și internațional, precum și de disponibilitatea redusă a mâinii de lucru.

Toate aceste presiuni și volatilități afectează eficiența operațiunilor în sectorul de producție. Sectoare-cheie ale economiei românești, precum producția industrială, au fost deja afectate de creșterile costurilor energetice și de sincopele din lanțurile de aprovizionare, arată o analiză a BNR din urmă cu câteva luni. Agilitatea economică se va dovedi o calitate esențială a companiilor pentru a depăși aceste turbulențe post-pandemice, dar și pentru a deveni competitive în perioada de revenire, caracterizată printr-o creștere mai accelerată. Acele companii care atinseseră o maturitate digitală solidă înainte de pandemie, cât și cele care au accelerat procesul digitalizării în timpul pandemiei, au avut un avantaj clar, prin atingerea unui nivel înalt de reziliență, arată un studiu recent al companiei de consultanță Deloitte asupra industriei de producție.

Continuarea acestei strategii de digitalizare este o condiție obligatorie pentru a rămâne relevant în cursa profitabilității. Automatizarea proceselor interne, prin soluții de software de tip ERP sau HR management, nu doar asigură o funcționalitate mult sporită a întregului lanț de producție, dar și reduce semnificativ costurile. În plus, această automatizare se va dovedi aproape indispensabilă în perspectiva implementării noului sistem de raportare SAF-T către ANAF, începând de anul acesta, subliniază Adrian Bodomoiu, director executiv al Wizrom Software.

Soluțiile de software de tip Enterprise Reasource Planning (ERP) sunt la ora actuală cele mai eficiente instrumente

Acest lucru este valabil în mod special sectorul de producție, unde clientul este doar capătul unui sistem foarte complex, care implică departamente de vânzări, de asigurare a stocurilor (de materie primă, de produse finite, etc.), de planificare a producției, de execuție sau financiar. Toate aceste paliere comunică și schimbă permanent fluxuri de date între ele, iar totodată au nevoie de mână de lucru calificată. De aici, nevoia unor departamente eficiente de HR, care să asigure din timp necesarul de oameni. Fluiditatea operațiunilor, asigurată prin automatizare

La procesul tipic de business al unei companii din sectorul de producție se adaugă și alte unități de producție specifice, care-i măresc și mai mult complexitatea. Succesul unei companii constă tocmai în fluiditatea acestui schimb de date dintre departamente, iar apoi mai departe cu entități terțe precum vânzătorii, outsourcer-ii și clienții. Soluțiile de software de tip Enterprise Reasource Planning (ERP) sunt la ora actuală cele mai eficiente instrumente pentru a asigura acest flux neîntrerupt de informații între departamente. Ele sunt cu-atât mai eficiente cu cât sunt mai ușor adaptabile la specificul fiecărei companii din zona de producție.

Avem o lungă și valoroasă experiență legată piața de producție din România. Ce încercăm pentru fiecare client este să-i înțelegem foarte bine nevoie, iar apoi, printr-o o execuție personalizată, să-i asigurăm o automatizare de succes a proceselor (planificare și raportare) și trasabilitatea fluxurilor de producție, explică Adrian Bodomoiu.

Până în prezent, Wizrom și-a adjudecat în portofoliul de clienți companii din top 10 al sectorului de producție (alimentar, materiale plastice, structuri metalice, etc.), iar pe baza acestei experiențe a dezvoltat un astfel de program care integrează majoritatea soluțiilor pentru procesele de tip tehnlogic. WizPro este unul dintre cele mai popular sisteme ERP în rândul companiilor mari din România care menține sub control activitățile financiar-contabile, de gestiune, logistică, vânzări, productie, precum și gestiunea mijloacelor fixe. Aplicația software oferă integrare și automatizare pentru toate aceste elemente de bază din activitatea oricărei companii și adaugă în plus funcțiile CRM pentru managementul relației cu clienții, management de proiect, fluidizarea activităților de mentenanță și service și planificare a producției.

Rolul digitalizării şi implementarea formularului electronic de raportare a informațiilor financiar – contabile SAF-T către ANAF

Raportarea SAF-T către ANAF, automatizată de către specialiștii Wizrom Soluția Wizpro are o flexibilitate crescută, care-i permite să adauge de-a lungul timpului diverse instrumente sau alte soluții necesare specific unei companii. La aceasta se adaugă o interfață user-friendly, care îi asigură o rată mare de succes în implementarea efectivă în rândul angajaților. Această flexibilitate se va dovedi extrem de utilă în perspectiva implementării obligatorii, din 2022, a formularului electronic de raportare a informațiilor financiar – contabile SAF-T către ANAF.

Prin programele dedicate Wizrom, companiile din sectorul industrial pot avea un proces de raportare simplificat și automatizat, care colectează informații financiare din până la 14 surse. Specialiștii Wizrom au fost implicați direct în consultările inițiate de ANAF în procesul de pregătire a acestui tip de raportare și dețin un know how valoros pe această temă. Soluțiile software de HR ajută companiile cu numeroși angajați Într-o companie de producție, la fel de complex și de important este managementul resurselor umane, având în vedere că acest timp de companii au de cele mai multe ori un număr mare de angajați și, implicit, un uriaș volum de date care trebuie gestionate.

La aceasta se adaugă noua paradigmă, a mobilității crescute a personalului, care complică și mai mult acest proces. Anul trecut, Wizrom a realizat un studiu propriu din care reieșea că 43% din timpul departamentelor de resurse umane din companii este pierdut culegând informații din baze de date, pentru raportare. O uriașă risipă de timp și energie, care poate fi redusă semnificativ (în mod special acolo unde personalul e numeric) prin soluții de tip HR WizOne – program de HR management, WizSalary – soluție de salarizare și HR Live Dashboards – un set de dashboard-uri predefinit, care oferă acuratețe și o mai bună înțelegere a datelor proprii.

Aceste soluții simplifică mult procesele de HR, oferind o perspectivă mai clară asupra situației resurselor umane și un sprijin semnificativ pentru angajații din departamentul HR. Ca și în cazul soluției WizPro, tehnologia ne permite astăzi să oferim software-uri HR adaptabile oricărui tip de angajator, care poate personaliza și adapta un astfel de program la nevoile proprii”, încheie Adrian Bodomoiu, Director General în cadrul Wizrom Software.

Despre Wizrom Software Wizrom Software este unul dintre cei mai importanți dezvoltatori și integratori de soluții IT pentru afaceri din România.

Compania dezvoltă și furnizează softuri ERP, HR, automatizări în vânzări, optimizări operaționale și Business Intelligence (BI). În 2020, Wizrom Software a raportat o cifră de afaceri de peste 28 milioane de lei și un profit de 2.1 milioane de lei. În prezent, Wizrom numără peste 4.100 de clienți activi și 40.000 de licențe instalate în organizații foarte mari, cu cifre de afaceri de peste 10 mil. euro, dar și în companii de tip Small and Medium Business (SMB) din aproape toate industriile.