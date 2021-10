Dieta occidentală sau cea mediteraneană? Iată care din cele două este recomandată și care crește riscul de moarte subită

Trăim zile în care ne putem bucura de orice aliment, dar mai ales de informații nenumărate. Mediul online, revistele și chiar discuțiile din cercul de prieteni au printre subiectele principale teme legate de alimentație. Cel mai preferat este legat de o cură sănătoasă, bazată pe multe legume, fructe și proteine. Cu toate acestea, de la vorbit până la pus în practică este cale lungă, iar în loc să gătim ceva lejer și sănătos, este mai simplu să mergem în galantar și să alegem unul dintre cele mai arătoase mezeluri. Nici cartofii prăjiți nu lipsesc din alimentația occidentală, chiar dacă ei nu sunt deloc sănătoși atunci când sunt preparați în mult ulei.

Cercetările publicate în Journal of the American Heart Association au făcut o analiză asupra a două stiluri de alimentație. Unul este cel occidental, plin de grăsimi, prăjeli, mezeluri și dulciuri, iar cel ce-al doilea este cel mediteranean, bazat în mare parte pe fructe și legume. Primul poate crește riscul de moarte subită cardiacă, în timp ce al doilea reduce acest risc. Noi suntem cei care alegem ce stil de viață dorim să urmăm, iar cercetările efectuate de specialiști ne ajută să optăm pentru varianta benefică unui organism sănătos.

Dieta occidentală vs. dieta mediteraneană

Marea majoritate a persoanelor consideră că au un stil de viață sănătos, însă specialiștii în nutriție nu sunt de acord cu acest lucru. Probabil ați auzit de multe ori despre stilul alimentar occidental, pe care mulți români îl și urmează. Este o dietă bazată pe alimente prăjite, mezeluri, semipreparate, ouă și băuturi îndulcite cu zahăr. Chiar dacă pe lângă ele se găsește adesea și o salată, toate grăsimile din preparatul de bază primează. De la acest stil de viață au pornit cercetătorii pentru a descoperi cât de mult ne afectează sănătatea și cât de mare este riscul de moarte subită consumând diverse alimente.

Studiul publicat în Journal of the American Heart Association ridică o serie de semne de întrebare cu privire la alimentele pe care le consumăm zilnic și modul în care acestea ne influențează sănătatea și durata de viață. Specialiștii susțin că dieta occidentală ne afectează funcțiile cardiace, iar acest lucru ține doar de noi și de alegerile noastre. Ei recomandă o atenție sporită asupra alimentelor pe care le punem în farfurie, iar în locul grăsimilor ar trebui să primeze legumele. În discuție sunt aduse mezelurile, semipreparatele, alimentele prăjite în ulei, dar și preparatele bogate în zaharuri.

Dacă până acum am vorbit despre un stil de viață mai puțin sănătos, iată că vine rândul și celui benefic pentru sănătate. Dieta mediteraneană este una bogată în fructe și legume, pește și cereale integrale. Din acest stil alimentar lipsesc produsele îndulcite cu zahăr, lactatele și este săracă în carne. Dacă dieta occidentală ajută la apariția accidentelor vasculare, cea mediteraneană este prietenă cu inima, având grijă de sănătatea noastră. Această cură este recomandată de specialiști în nutriție și sănătate, subliniind importanța legumelor, fructelor și proteinelor slabe. Dieta mediteraneană ne permite să folosim și uleiuri, însă doar cele de măsline sau cele vegetale non-tropicale.

De la ce a pornit studiul și în ce a constat acesta?

„Motive pentru diferențele geografice și rasiale în accidentul vascular cerebral” (REGARDS) este numele proiectului cu privire la alimentația populației de pe glob. La acest studiu au participat aproximativ 21.000 de persoane, cu vârste de peste 45 de ani. Accentul s-a pus pe accidentul vascular cerebral (AVC) și condițiile în care acesta este forțat să apară. Recrutarea participanților la acest studiu a început în anul 2003, iar 56% dintre ei erau femei. Pentru că vorbim despre diferențe geografice și rasiale, 33% dintre participanți erau persoane din rasa neagră. Specialiștii au urmărit și un alt criteriu atunci când au ales participanții la acest studiu. Se spune că sud-estul Statelor Unite ale Americii este cunoscut pentru rata cea mai mare de decese provocate de AVC, așa că mai bine de jumătate dintre persoanele care au luat parte la acest studiu au fost din zona respectivă.

Cei peste 21.000 de participanți au completat un test legat de alimentația de zi cu zi, iar pe listă erau prezente 110 produse diferite. Respondenții au precizat la fiecare aliment în parte cu ce frecvență l-a consumat în anul precedent. Lista cu produse a fost împărțită în patru categorii. Prima este legată de dulciuri și include deserturi, ciocolată, bomboane sau orice alt produs care conține zahăr. Cea de-a doua grupă creată a fost legată de modelul convențional și anume mâncarea preparată ușor sau cea comandată din restaurante (pizza, mexicană, chinezească, etc). Al treilea model este bazat pe un stil vegetal, care include sucuri naturale, legume, cereale, pește sau lactate. Ultima categorie creată de cercetători a fost denumită „alcool și salată” și conținea vin, bere, spirtoase și diverse legume verzi.

Prin completarea acestui chestionar, respondenții au putut fi împărțiți pe două categorii. Cei care au o dietă mediteraneană și cei care se încadrează la cea occidentală. Specialiștii susțin că răspunsurile au fost variate, iar tiparele nu se exclud reciproc. O persoană care alege mâncarea tip fast-food poate fi și consumatoare de legume, în cantități moderate. Nu este nimic neobișnuit în acest comportament.

Specialiștii au determinat care este dieta perfectă pentru o viață sănătoasă

Studiul de cercetare a durat aproximativ 10 ani, timp în care cei peste 21.000 de participanți au fost urmăriți îndeaproape de către medici. Din șase în șase luni, erau efectuate analize pentru a verifica apariția bolilor cardiovasculare. Se pare că în toți acești 10 ani, peste 400 de participanți și-au pierdut viața subit. Conform informațiilor prezentate în Journal of the American Heart Association, persoanele care au stil de alimentație occidental prezintă un risc cu 46% mai mare de moarte subită cardiacă. În cazul celor care au urmat dieta mediteraneană, specialiștii au observat un risc cu 26% mai mic de moarte prin AVC.

REGARDS este un studiu care a demonstrat faptul că sănătatea inimii depinde în mare parte de alimentația noastră de zi cu zi. Dieta recomandată este cea mediteraneană, iar medicii ne încurajează că consumăm cât mai multe fructe și legume. Conform acestora, este recomandat ca cinci mese pe zi să conțină mâncare sănătoasă. Cercetările postate în Journal of the American Heart Association nu sunt singurele care ne demonstrează faptul că este extrem de important ce mâncăm zilnic. Un alt studiu realizat în anul 2018 arată același lucru, faptul că persoanele de peste 45 de ani care au o alimentație bazată pe prăjeli, mezeluri și zahăr sunt predispuși la moarte spontană cardiacă.