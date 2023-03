Dieta Mirelei Vaida. Cum își păstrează silueta. „Nu consum mult, caloric”

Mirela Vaida, una dintre cele mai cunoscute prezentoarea TV, a declarat că îi place să gătească, dar că evită să mănâne alimente calorice atunci când observă că s-a îngrășat. Vedeta a mai spus că are un program foarte solicitant și că încearcă să fie atentă la rețetele pe care le face pentru familie.

„Gătesc foarte mult și fac asta din pasiune. Îmi place. Iar copiii mei mănâncă tot ce le dau. Le place foarte mult și întotdeauna spun: „Mami gătește cel mai bine. Și soțul meu e pasionat de ceea ce gătesc eu. Ei consumă tot ce le pun în farfurie, pentru că le gătesc cu pasiune, așa cum am învățat eu de la părinții mei. Și eu mănânc, sunt o gurmandă”, a spus vedeta de la Antena 1.

Cum scapă Mirela Vaida de kilogramele în plus

Mirela Vaida a mai declarat că ține diete atunci când vede că s-a îngrășat, dar că nu poate avea un regim alimentar strict pe termen lung. Prezentatoarea a spus că și hidratarea este importantă.

„Da, țin diete atunci când simt că am luat-o razna, că am pus cam multe kilograme. Atunci, sigur, țin o dietă de o săptămână-două. Mă reglez, dau jos cele 2 kilograme în plus, cam atât pun eu, 2 sau 3 kilograme maximum. După aceea, revin la viața normală.

Dar nu am fost niciodată un om care să țină diete pe termen nelimitat. Uite, acum, în timp ce dau acest interviu, fierb o oală de sarmale. Știi cum miroase în casă? Miroase a costiță afumată, a slăninuță, a cârnăciori afumați, printre sarmalele acelea… E o nebunie. Mă pregătesc, după aceea, să fac o ciorbiță de perișoare. Deci, la mine în casă nu e cu dietă. Eu sunt un om fericit când se mănâncă, și eu mănânc tradițional, frumos, românesc, nu salate și rucola. Iar atunci când simt că e cam mult și nu se mai încheie fusta, mă reglez. Mă hidratez câteva zile, țin așa un pic de „dietă sănătoasă, asta însemnând să nu consum mult, caloric. Și gata, mi-am revenit rapid! Pentru că am o viață activă și organismul răspunde imediat. De gătit, gătesc bine și chiar ar fi păcat să nu mănânce familia mea din mâna mea”, a spus Vaida pentru Viva.