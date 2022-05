Dieta lui Axinte de la „Vacanța Mare”. Actorul a scăpat de kilogramele în plus în doar 16 zile

Florin Petrescu a reușit să scape de 11 kilograme în doar 16 zile, iar secretul lui este unul cât se poate de simplu.

Actorul din „Vacanța Mare” a ținut o dietă cu legume și sare amară, pentru a scăpa de kilogramele în plus. Vedeta a mai declarat că nu vrea să se oprească aici și că visează să aibă un stil de viață mult mai sănătos.

Acesta avea 104 kilograme și a ajuns la 93, dar tot nu este mulțumit. Florin Petrescu visează să ajungă la 85 de kilograme. Actorul a mai povestit că și-a trimis analizele în Germania, iar specialiștii îi vor trimite un meniu personalizat pentru a avea un corp de invidiat.

„Am slăbit 11 kilograme, aveam 104 și am 93 acum, în 16 zile. În primele două zile e o cură chiar drastică, cu sare amară, mănânci numai legume, cu cartofi… Am trimis analizele în Germania, după o lună vin analizele și în funcție de analize ai un meniu care îți reglează metabolismul. Am ținut strict. Am acidul uric ridicat. Nu mi-a fost greu. Soacra mea mi-a făcut de mâncare. Trebuie să faci 5.000 de pași pe zi. Fac și mișcare”, a spus Axinte la Antena Stars.

Florin Petrescu a mărturisit că soția lui mereu l-a încurajat să slăbească, dar rezultatele soțului Mariei Dragomiroiu l-au convins. Bebe Mihu a slăbit enorm cu dieta pe care o tine și Axinte.

Dieta lui Adele

Și vedetele din străinătate apelează la o serie de diete pentru a avea un corp de invidiat. Adele a fost mereu apreciată pentru talentul său, dar nu și pentru kilogramele în plus. Artista a găsit regimul alimentar perfect pentru organismul său și a slăbit enorm.

Adele a slăbit 30 de kilograme într-un timp foarte scurt, dar nu a recunoscut niciodată că ține o dietă strictă. Cu toate astea, unele surse au declarat că a apelat la regimul alimentar Sirt. ”Dacă e să fie ceva, mănânc mai mult decât o făceam înainte, pentru că mă antrenez atât de mult”, a spus aceasta, citată site-ului EatThis.

Regimul Sirt se bazează pe o dietă din care sunt eliminate alimentele procesate, zahărul, lactatele grase și multe amidonuri, dar care conține alimente sănătoase, printre care și fructe sau legume.