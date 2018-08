Dieta corecta: nu conteaza doar cat mancam ci si cand mancam

Nu conteaza doar cat mancam ci si cand mancam. Nu atat numarul caloriilor cat momentul zilei in care le consumam. O dieta corecta prevede o cina anticipata dar si un mic dejun care sa ne dea energie suficienta, servit devreme.





Exista nenumarate diete: multe se bazeaza pe reducerea caoriilor consumate zilnic. Altele pe consumul proteinelor si reducerea sau chiar eliminarea carbohidratilor. In anumte diete se consum multa carne, in altele putina. In mai toate se beau litri de apa pe zi. Care este dieta corecta? Se pare ca nu conteaza atat de mult numarul caloriilor, chiar daca, evident, si acest factor este important, ci cand consumam alimentele – in care parte a zilei. Un fel de crono-dieta, care tine cont de metabolism. Metabolismul se modifica pe parcursul celor 24 de ore ale zilei si se pare ca daca consumam alimente atunci cand acesta este incetinit, avem sanse mai mari sa ne ingrasam. Astfel, acelasi aliment, precum o friptura cu garnitura, consumat la prinz sau la cina poate avea efecte diferite, chiar daca numarul caloriilor este acelasi. Cine consuma o cina bogata la ore tarzii are mari sanse sa vada indicatorul balantei miscandu-se spre o greutate din ce in ce mai mare.

Despre importanta unei alimentatii corecte care sa tina cont de ora la care consumam alimentele se vorbeste de mai bine de 30 de ani: sincronizarea meselor cu ceasul intern si cu ciclul noapte-zi, lumina-intuneric este foarte importanta pentru sanatate dar si pentru greutatea pe care o avem. Un nou studiu publicat intr-un articol in revista Diabetic Medicine demonstreaza ca persoanele care au un diabet zaharat de tipul 2 si care au obiceiul sa ia micul dejun tarziu au probabilitate mai mare sa aiba un indice al masei corporale mai ridicat decat cei care iau micul dejun devreme, tinand cont de aceeasi cantitate de calorii consumate. Indicele de masa corporala (IMC) este definit ca fiind raportul dintre masa noastra, exprimata in kilograme, si la patratul inaltimii, exprimata in metri. In functie de IMC exista urmatoarele situatii:

IMC sub 18,5: exista un risc mare pentru sanatate, greutatea este mult prea mica.

IMC 18,5-24,9: riscul pentru sanatate este minim, greutatea fiind ideala

IMC 25-29,9: riscul pentru sanatate este scazut spre moderat, greutatea fiind peste cea ideala

IMC 30-34,9: riscul pentru sanatate este moderat spre ridicat intrucat greutatea este t prea mare, ajungand spre obezitate.

Pagina 1 din 2 12