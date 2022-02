Dieta călugărilor de la Muntele Athos. Te scapă de toate probleme de sănătate

Nutriționiștii au descoperit că dieta mediteraneană și zilele de post, în aceeași măsură, contribuie la sănătate şi longevitate, dar mai ales la pierderea în greutate. Călugării de pe Muntele Athos trăiesc cu 10 ani mai mult ca oamenii obișnuiți.

Aceastia mănâncă exclusiv alimente neprocesate, cu conținut scăzut de grăsimi. Zilele de post sunt sfinte pentru ei și își reduc drastic aportul caloric. Nu țin o dietă anume, dar împart săptămâna în mai multe categorii: trei zile de moderație, trei zile de post și o zi de ospăț.

„Călugării sunt printre cei mai sănătoși oameni din lume, cu rate foarte scăzute de cancer și aproape fără cazuri de Alzheimer, iar după ani de viață printre ei pot spune că dieta lor joacă un rol important în sănătate. De fiecare dată mă întorceam de la Muntele Athos cu câteva kilograme mai slabă, mai sănătoasă și pe un ton mai bun, dar niciodată nu am simțit că am făcut un efort sau că am fost lipsit de ceva.

Am testat dieta monahală pe mai multe persoane pentru a vedea dacă este eficientă într-un stil de viață modern. Am slăbit aproape 10 kilograme, toată lumea a slăbit”, a explicat pentru Daily Mail Lottie Storey care prezintă alături de Richard Storey, Sue Todd, acest stil de viaţă, pe larg, în cartea „Dieta Muntelui Athos”.

Secretele călugărilor de la Muntele Athos

Călugării respectă cu sfințenie aceste 3 categorii:

– Zile de post – renunțați la produse lactate, pește, carne, alcool, ouă și ulei, dar mâncați porții mici de fructe, legume, nuci, semințe și fasole.

– Zilele de moderație – vă permit să aveți o alimentație mediteraneană sănătoasă, cu produse proaspete și un conținut scăzut de grăsimi.

– Produsele lactate, uleiul de măsline, peștele, puiul și ouăle pot fi incluse în dieta dumneavoastră în această perioadă, deși zahărul, alimentele procesate și carnea roșie sunt încă interzise din meniu.

Alcoolul este permis chiar și în aceste trei zile, inclusiv vinul roșu, dar contează cantitatea pe care o bei.

Călugării au și o zi de sărbătoare. În această perioadă, ei renunță la interdicții și pot mânca orice, inclusiv carne, prăjituri, prăjeli. Se pot răsfăța și cu cocktailuri.

Ziua moderației

– Mic dejun: muesli cu ovăz (sau alte cereale) și fructe de pădure,

măr ras sau alte fructe proaspete de sezon,

suc de lămâie, lapte/apă şi alune sau nuci

– Prânz: supă de pui cu pită din faină integrală

– Cina: cartofi dulci copți cu măsline, brânză feta și salată verde

– Gustări: un măr / o mână de nuci sau semințe

sau

– Mic dejun: piersici la grătar cu iaurt grecesc

– Prânz: supa de morcovi și coriandru

– Cina: saltea de pui cu dressing de iaurt grecesc și un pahar de vin alb

– Gustări: o bucată de ciocolată neagră, fructe sau legume crude

Ziua de post

– Mic dejun: grapefruit

– Prânz: supă de legume cu o felie de pâine integrală

– Cina: fasole scăzută roșii proaspete şi salată.

– Gustări: legume crude

sau

– Mic dejun: musli

– Prânz: supă de linte

– Cina: cartofi copți în coaja cu salata de varză şi morcovi

– Gustări: un castron mic de nuci, semințe și fructe de pădure