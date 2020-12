Dulciurile pe bază de zahăr, mai ales dacă sunt consumate în cantități mari, pot duce la apariția unor boli de nutriție destul de grave. Pe de altă parte, multora le vine greu să renunțe la zahăr și la dulciuri, iar medicii nutriționiști nici nu recomandă acest lucru. Este suficient să înlocuiești zahărul cu alte produse, mai sănătoase și mult mai puțin dăunătoare.

Înlocuirea zahărului din alimentație produsele alternative, mai săntoase nu înseamnă că trebuie să exagerați cu consumul de dulciuri. Orice exces poate fi dăunător pentru sănătate.

În cele ce urmează vom prezenta mai multe ingrediente, mai puțin nocive, folosite cu succes în prepararea dulciurilor

Mierea cel mai cunoscut ingredient

Mierea este primul înlocuitor al zahărului, care este cunoscut din vremuri imemoriale, încă de la începuturile omenirii. Este naturală, are un gust dulce, aromat și mai multe proprietăți benefice, care o recomandă pentru consum. Pentru foarte mulți mierea este o primă opțiune, cea mai la îndemână, atunci când se pune problema înlocuirii zahărului.

Siropul de arțar, îndulcitorul preferat în Canada

Siropul de arțar este un îndulcitor foarte cunoscut și popular în Canada, țară care are chiar ca simbol național frunza de arțar. Siropul este obținut din perforarea scoarței arțarului, fiind seva acestui copac. Seva este fiartă pentru a elimina apa, iar produsul final are o consistență vâscoasă. Siropul de arțar conține mai multe minerale și antioxidanți, astfel că este recomanat și ca medicament natural, iar nu doar ca îndulcitor.

Este un îndulcitor care care a devenit cunoscut la noi în ultimii ani. Se obține din frunzele plantei cu același nume care este cultivate în America de Sud pentru frunzele sale dulci. Stevia din America de Sud nu are legătură cu planta care se găsește la noi și care este folosită în consum, de regulă la ciorbă sau în salate. În comerț, stevia se găsește prelucrată sub formă de pudră sau sirop, în stare lichidă.

În statele în care se cultivă, pot fi cumpărate plantele întregi de stevia sau frunzele uscate, tocate mărunt.

Zahărul de cocos

Zahărul de cocos se obține din florile cocotierului, prin fierbere și deshiratare. Din acest motiv, produsul final are culoarea și gustul zahărului caramel. Zahărul de cocos are un bogat conținut de potasiu și de vitamina C, precum și de aminoacizi esențiali. Produsul are un indice glicemic scăzut, iar acest lucru îl face ideal pentru bolnavii de diabet.

Siropul de curmale, comparabil cu mierea

Sunt anumite voci care spun că este mai bun decât mierea, având mai multe caracteristici terapeutice, fiind un produs natural, cu un efect antibacterian mai puternic. Analiza siropului de curmale conține mai multe minerale și întregul complex de vitamin B. Alternativ, se poate folosi și zahăr din curmale, care se obține prin deshidratarea fructelor.

Xilitolul și eritolul

Sunt doua ingrediente naturale, recomandate în special pacienților cu diabet, deoarece au un indice glicemic zero. Xilitolul se extrage din fructele de pădure dar și din coaja de mesteacăn, în timp ce eritolul se găsește în fructe. Gustul este dulce amărui, iar un alt avantaj este acela că nu atacă dinții. De altfel, „zahărul de mesteacăn”, așa cum mai este numit xilitolul, se poate achiziționa din comerț din magazinele specializate.