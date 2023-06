Dieta Biancăi Drăgușanu. Face mari sacrificii pentru a avea o siluetă de invidiat. „Nu e chiar atât de ușor”

Bianca Drăgușanu a dezvăluit ce dietă ține și exerciții fizice face pentru a avea o siluetă de invidiat. Prezentatoarea a mai spus că nu mai dorește să își facă prea multe operații estetice și că încearcă să își țină părul cât mai natural.

„Știi care e trend-ul pe care l-am lansat eu anul acesta? Părul natural. Încurajez toate fetele să renunțe să-și mai decoloreze părul și să-l extra, mega coafeze. Se exagerează (n.r. – când se spune că își face foarte des intervenții). Dar să mă operez așa, cum deschidem ochii dimineață, parcă nu-mi vine nici mie, pentru că recuperarea e grea. Deși eu colaborez cu o clinică din Cluj de trei ani și acolo îmi fac toate procedurile estetice. Nu e chiar atât de ușor să te operezi – anestezia generală, tăietura, recuperarea, apoi nu te mai poți duce la sală. Eu sunt dependentă de mersul la sală. Sunt activă, e copilul, nu mai e chiar așa… „, a dezvăluit Bianca. „La nas. A durat mult, am avut complicații. Depinde și de oameni. Eu când mi-am făcut intervenția la ochi, eram ca un raton, atât de vânătă… Eu sunt mai sensibilă. De asta nu aș putea să zic că m-aș mai opera acum. Am o emisiune, totuși, și nu aș putea să apar tumefiată. Dar în momentul în care o să simt nevoia, le fac.” – a încheiat vedeta.

Ce dietă ține Bianca Drăgușanu

Bianca Drăgușanu a mai spus că face foarte mult sport, că este extrem de atentă la alimentele pe care le mănâncă, că nu bea alcool și că încearcă să doarmă 8 ore pe noapte. Iubita lui Gabi Bădălău a mărturisit că moderația este cheia succesului.

„Fac sport de 20 de ani, dar în ultima perioadă am început să studiez sportul. Îm doresc să fac o transformare vizibilă asupra corpului meu. Sunt foarte documentată. Și în nutriție. Mă mențin cu ajutorul echilibrului. Degeaba faci sport dacă mănânci pizza. Se spune că ești ce mănânci. Nu sportul te face să fii armonios, ci alimentația. Ea e 80%, iar sportul e 20%. Dacă mănânci corect și faci puțin sport, să ai puțin tonus, o viață sănătoasă, poți să arăți perfect. Oricum, noi oamenii suntem diferiți. Și atunci când găsim un echilibru, ne menținem. Ce mă mai menține pe mine frumoasă? Somnul. Eu nu beau alcool, eu dorm 7-8 ore pe noapte. Beau o singură cafea pe zi. Nu beau sucuri acidulate. Am renunțat la ele. Făcusem celulită și am zis gata, trebuie să renunț.

Treaba aceasta cu regimul alimentar este ceva foarte delicat. Oamenii sunt diferiți și trebuie să consulte un medic când țin dietă. Înfometarea este cel mai rău lucru pe care puteți să-l faceți. Distrugi celule importante din corpul tău. Trebuie să mănânci sănătos și echilibrat. Puțin și des. Dar la îndrumarea medicului. Eu, de exemplu, mi-am găsit rețeta pentru mine. Și eu mănânc aproape orice, dar în cantități foarte micuțe. Și fac și sport. Este tot timpul o combinație de genul acesta.”, a mai spus ea pentru Unica.