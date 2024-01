Diana Tușa, unul dintre cei mai bogați parlamentari români. Ce avere colosală are

Declarația de avere a Dianei Tușa este cu siguranță impresionantă. Documentul începe cu un teren intravilan de 2.000 de metri pătrați din care deputata a moștenit 1/4. De asemenea aceasta are un apartament în București de 141 de metri pătrați.

Parlamentarul mai are un imobil de 68 de metri pătrați, tot în București. De asemenea ea a moștenit și o casă de vacanță, mai exact ¼ din cei 120 de metri pătrați. Soțul Dianei Tușa deține și el trei apartamente în București. Cei doi dețin și împreună un apartament de 78 de metri pătrați, tot în București.

La capitolul mașini, Diana Tușa are un Opel din 2009. Cu privire la banii din conturi, parlamentarul are 905 lei într-un cont și 546 de euro în altul. Pe numele fiului său sunt depusi peste 100.000 de mii de euro. Iar soțul ei are peste 250.000 de lei și 9231 de euro în contul Dianei Tușa a acordat împrumuturi de peste 5 milioane de lei

Diana Tușa, bani din afacerile soțului

De asemenea Diana Tușa stă bine și la capitolul plasamente și investiții. Așa se face că are acțiuni în valoare de peste 30.000 de lei. Soțul este din nou, însă, cel care deține grosul și la acest capitol.

Peste 3 milioane de lei a investit acesta în hârtii de valoare la diferite instituții. De asemenea și Diana Tușa are hârtii de valoare la Ministerul Finanțelor în valoare de 155.000 de lei. De asemenea soțul a acordat împrumuturi unor societăți de peste 6 milioane de lei. Și Diana Tușa a împrumutat o societate cu peste 5 milioane de lei.

La capitolul venituri, parlamentarul câștigă anual 152.508 lei din indemnizație. Soțul câștigă peste 80.000 de lei salariu. De asemenea cei doi mai încasează venituri frumușele din chirii. Diana Tușa a încasat 4.400 de lei. Asta în timp ce soțul a strâns peste 60.000 de lei din aceiași activitate. Dar grosul vine din încasarea de dividende. În ultimii trei ani acesta a încasat peste 15 milioane de lei din dobânzi și dividente.