Fosta membră AUR a declarat într-un interviu cu Dan Bittman a abosdar această problemă cu care se confruntă zilnic.

În interviul acordat lui Dan Bittman pentru evz.ro, avocata spune că oamenii care o atacă nu se gândesc că în spatele aspectului fizic al unui om se pot ascunde nişte boli.

„Când ajung la partea fizică, nu se gândesc că în spatele unei apariţii stau şi nilte boli. Pentru copiii mei e foarte deranjant, pentru că ei ştiu cât de mult am suferit eu. Fetiţa mea ştie prin câte probleme de sănătate am trecut şi plânge când vede aces tip de atacuri la ştiri. Am încercat să-i opresc notificările la toate ştirile, dar tot mai scapă. Am fost şi eu un manechin şi poate voi redeveni la un moment dat„, spune avocata.

„Când nu ai argumente să contrazici un om, te raportezi la defectele lui”

De asemenea, Diana Şoşoacă subliniază faptul că atacurile la imagine sunt apanajul celor care nu au argumente.

„Când nu ai argumente să contrazici o persoană, te raportezi la defectele ei. Eu nu o să mă cobor la nivelul ăsta. Aş da naştere unor polemici interminabile din care cine ar avea de câştigat? Televiziunile pentru rating? Eu ca avocat ştiu când trebuie să răspund„, încheie senatoarea Diana Şoşoacă.

Șoșoacă vs Arafat

Senatoarea a discutat și despre Raed arafat în cadrul interviului cu Dan Bittman, reproşându-i faptul că măsurile pe care le-a luat în timpul pandemiei au dus la moartea unui număr mare de oameni. În același context a făcut referire și la parlamentarii unguri.

„Parlamentarii ungurii sunt foarte buni profesionişti, ei dau exemplu de profesionalism, de erudiţie, niciunul nu şi-ar permite să spună că nu cunoaşte legea, Constituţia României, chiar daca nu o iubesc, au o statură demnă, o verticalitate. Ei nu s-au implicat în niciun scandal în timpul pandemiei. Nici pe vremea când îi atrăgea Corneliu Vadim Tudor în disputele lui ei nu le dădeau curs.

Dar nu pot să-i dau de exemplu ca cetăţeni români, cum nu pot să-l dau ca exemplu pe Raed Arafat. Există un raport al Avocatului Poporului pe 2020 care spune că, în România, s-au luat cele mai abuzive măsuri restrictive din UE, vezi că mor copii cu zile, că iau foc spitale, că vine OSCE şi-ţi spune: Atenţie, aţi încălcat demult principiile democratice.

Noi, cei care am acţionat inclusiv la nivel extern pentru a fi salvat poporul român am primit astfel de răspunsuri, de-aia ne urăsc, pentru că am dus afară probleme din interior. De afară vin nişte ordine, dar ei nu-ţi spun: mergi pe calea asta. Ei îţi spun, spre exemplu, vaccinaţi 2 milioane de oameni, dar nu-ţi spun cum s-o faci, nu-ţi spun să încalci legea. Asta e alegerea ta.

Şi, la un moment dat, te trag de mânecă: Eu ţi-am zis să faci asta, dar nu să încalci legea. Ceea ce fac ei (autorităţile române – n.red.) îi face complici la crimă. Poporul român, însă, s-a trezit. Numai cine nu se întâlneşte cu oamenii nu vede acest lucru.

Au murit foarte mulţi oameni cu boli cronice, care nu au avut covid, s-a mărit numărul bolnavilor de boli cronice care nu au avut acces la tratament. Dacă eu le invoc dispoziţii legale, iar din cauza lor mor oameni, ăla nu e genocid?”, se întreabă senatoarea Şoşoacă.