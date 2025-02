Politica Diana Șoșoacă: Un institut inutil, presărat cu toate mortăciunile existente în sistemul securistoid românesc mi-a formulat dosar penal. Update







Update: Diana Iovanovici Şoşoacă, preşedinta S.O.S România, a afirmat luni, în cadrul unei declaraţii la Parlament, că un institut considerat inutil, plin de toate neregulile din sistemul securist românesc, i-a întocmit un dosar penal.

Știrea inițială: Diana Șoșoacă are noi probleme. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) anunţă că a depus luni, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, un denunţ la adresa europarlamentarei Diana Ivanovici Şoşoacă.

„Ca urmare a discursului meu în care am cerut demisa dnei Ursula von der Leyen, am înţeles că Institutul Comunismului, de cercetare a Comunismului, un institut inutil care e presărat cu toate mortăciunile existente în sistemul securistoid românesc mi-au formulat dosar penal, pentru că în plenul PE aş fi pronunţat numele lui Nicolae Ceauşescu şi l-am elogiat pentru politica externă. Sunt şi proşti, sunt şi amibe, şi inulţi, şi incompetenţi şi hoţi şi infractori pentru că am dreptul în PE sunt acoperită de art 72 din Constituţie, am acoperire cu imunitatea pe care o au partlamentarii din ţara din care provin. Doi la mână, Nicolae Ceauşescu nu e un personaj interzis. Nicolae Ceauşescu a fost unul dintre cei mai mari conducători de politică externă ai acestei lumil, pentru că a reuşit să facă una dintre măreţe lui realizări, să aducă Israelul şi Palestina la aceeaşi masă şi să aducă pace în regiune”, a declarat Diana Şoşoacă.

Diana Șoșoacă a mai declarat: ”Prin acest dosar penal e o ameninţare şi un şantaj la adresa mea să mă dau în spate atât de la moţiunea de cenzură, cât şi de la candidatura la prezidenţiale. Vă anunţ că din acest moment voi pronunţa numele lui Nicolae Ceauşescu în fiecare zi când voi fi invitată sau am live-urile mele. Sunt la al 96- lea dosar penal. Vreau să-l întrec pe Corneliu Vadim Tudor, care avea peste 100 de dosare penale. Ca şi avocat, vă spun că aceştia sunt mai proşti ca noaptea, pentru că s-a demonstrat faptul că nu sunt un om asl sistemului, că sunt cel mai hăituit şi cenzurat om al sistemului”, a mai spus preşedinta S.O.S România.

Diana Șoșoacă a fost denunțată

Denunțul a fost făcut pentru „promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război”, prevăzută şi pedepsită de disp. art. 5 din O.U.G. nr. 31/2002.

„Astfel de manifestări nu trebuie privite ca simple exerciţii de nostalgie sau ca o încercare inofensivă de rescriere a trecutului, ci ca simptome ale unei gândiri periculoase, care sfidează sacrificiile celor care au luptat pentru democraţie. Într-o Europă construită pe lecţiile tragice ale totalitarismului, promovarea unor astfel de idei trebuie ferm sancţionată, nu doar prin reacţia societăţii civile, ci şi printr-o atitudine responsabilă din partea instituţiilor europene şi româneşti”, se arată într-un comunicat de presă al IICCMER.

Discursul europarlamentare

Potrivit IICCMER, în 11 februarie 2025, Şoşoacă a avut o intervenţie de aproximativ 1 minut şi jumătate în plenul Parlamentului European, în cadrul căreia le-a recomandat colegilor să elaboreze strategiile de politică externă după modelul dictatorului Nicolae Ceauşescu.

„Vorbiţi aici (în plenul Parlamentului European, n.n.) pentru prima dată despre creştini, dar când am ridicat icoana în Plenul Parlamentului European, m-aţi sancţionat. Când am vorbit şi am acuzat-o pe Ursula von der Leyen de acţiuni care au dus la crime în pandemie, din nou m-aţi sancţionat. Vorbiţi acum să apăraţi creştinii. Cum să apăraţi creştinii din ţările arabe, când dumneavoastră acuzaţi toate ţările arabe? Nu îi respectaţi, nu îi cunoaşteţi.

Nici pe perşi, nici pe arabi. Îi discreditaţi pe Trump, îl discreditaţi pe Putin, sunteţi în război cu toată lumea. Vreţi strategii? Vă dau un sfat. Uitaţi-vă la politica lui Nicolae Ceauşescu. Nimeni nu l-a egalat vreodată. Dictator, dictator, dar a avut cea mai bună politică externă. A reuşit să pună la aceeaşi masă Israelul şi Palestina şi a adus pacea în regiune.

De aceea, Comisia Europeană se pare că nu este pregătită. Doamna Ursula von der Leyen nu face decât să ne pună în război cu toată lumea, şi de aici, din plenul Parlamentului European, îi cer demisia Ursulei von der Leyen”, a declarat Diana Şoşoacă în plenul Parlamentului European.

„Faţă de dispoziţiile art. 5 din OUG 31/2002, precum şi în considerarea scopului şi atribuţiilor IICCMER, astfel cum sunt ele definite prin HG nr. 1372/2009, am apreciat că se impune sesizarea organelor de urmărire penală în vederea efectuării demersurilor ce se impun pentru a se atrage răspunderea penală a persoanei vinovate”, arată IICCMER în comunicatul citat.

Un afront la adresa valorilor democratice

Președintele executiv al IICCMER, Daniel Șandru, a spus că discursul lui Șoșoacă reprezintă o ofensă adusă memoriei celor care au suferit sub regimul comunist şi un afront la adresa valorilor democratice pe care România le are.

„Discursul susţinut recent de europarlamentara Diana Şoşoacă în plenul Parlamentului European, prin care îl elogiază pe dictatorul Nicolae Ceauşescu, reprezintă o ofensă adusă memoriei celor care au suferit sub regimul comunist şi un afront la adresa valorilor democratice pe care România şi Europa le împărtăşesc astăzi. Este inacceptabil ca, la 35 de ani de la Revoluţia din 1989, un simbol al unui trecut represiv să fie transformat, printr-o retorică populistă şi demagogică, într-un model de lider”, declară preşedintele executiv al IICCMER, Daniel Şandru.

Acesta consideră că o astfel de apologie a dictaturii „nu doar că falsifică istoria, dar subminează şi eforturile societăţii româneşti de a clădi un viitor bazat pe libertate, justiţie şi respect pentru drepturile fundamentale ale cetăţenilor”.