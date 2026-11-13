Eurodeputata Diana Șoșoacă a anunțat că se află la Moscova, locul unde își celebrează vineri, 13 noiembrie, împlinirea vârstei de 51 de ani. Președinta partidului SOS România a postat pe rețelele de socializare o imagine în care apare cu o eșarfă având imprimat un urs, obiect pe care îl atribuie unui dar primit din partea liderului rus Vladimir Putin.

Această deplasare în Federația Rusă are loc la un interval de doar două zile după ce Parchetul General a comunicat oficial trimiterea sa în judecată sub acuzația comiterii a două fapte de ultraj. Nu este prima dată când europarlamentarul alege această destinație pentru ziua sa de naștere, liderul SOS România aflându-se în Rusia și cu ocazia aniversării de anul trecut.

În imaginea încărcată pe pagina sa de Facebook, Diana Șoșoacă prezintă desfășurată o eșarfă ilustrată cu un urs care poartă o haină de culoare portocalie. Fotografia a fost publicată având pe fundal celebra piesă „Kalinka”, într-o versiune interpretată de violonistul André Rieu alături de orchestra sa. Textul care însoțește postarea conține mesajele „Mulțumesc, dle președinte!” și „Ursul te protejează!”, fiind completat de o formulă de recunoștință redactată în limba rusă. Până în acest moment, sursa reală a acestui cadou nu a fost confirmată din surse independente.

Potrivit declarațiilor făcute de Diana Șoșoacă în cadrul unei intervenții la BZI LIVE, aceasta a ajuns pe aeroportul din Moscova în cursul serii de joi. Eurodeputata a precizat că la sosire a fost primită de un membru al Dumei de Stat a Federației Ruse, fără a-i dezvălui însă identitatea în fragmentul difuzat, și a menționat că este cazată la Hotel Baltschug Kempinski, unitate situată chiar vis-a-vis de Kremlin.

Direct din capitala Rusiei, președinta SOS România a transmis că presiunile și criticile îndreptate împotriva sa nu fac decât să o întărească, exprimându-și convingerea că formațiunea politică pe care o conduce va deveni mai puternică. După ce a afirmat că există viață și dincolo de cariera politică, aceasta a lansat o serie de atacuri verbale la adresa unor lideri politici de la București, vizându-i pe Nicușor Dan, Marcel Ciolacu, Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, și a subliniat că România nu este proprietatea politicienilor.

Călătoria la Moscova survine imediat după evoluțiile recente din justiție. Pe data de 11 noiembrie, reprezentanții Parchetului General au informat publicul cu privire la trimiterea în judecată a Dianei Șoșoacă, cercetată în stare de libertate pentru săvârșirea a două infracțiuni de ultraj.

Acuzațiile procurorilor au la bază un eveniment petrecut pe 15 decembrie 2024, moment în care doi agenți de poliție s-au deplasat la domiciliul eurodeputatei pentru a-i înmâna un proces-verbal de contravenție. Amenda respectivă fusese emisă ca urmare a faptului că politicianul s-a filmat în interiorul cabinei de vot în timpul primului tur al alegerilor prezidențiale. Conform rechizitoriului întocmit de anchetatori, după plecarea oamenilor legii, Diana Șoșoacă i-ar fi amenințat pe polițiști în cadrul unei transmisiuni în direct pe internet. Cauza a fost înaintată spre soluționare magistraților de la Înalta Curte de Casație și Justiție.