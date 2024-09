Politica Diana Șoșoacă, acuzată de un coleg de partid că i-a cerut bani pentru a-l pune pe liste la parlamentare







Silvestru Rădăuți Bălan, liderul filialei SOS Suceava, a acuzat-o pe Diana Șoșoacă că i-a solicitat suma de 50.000 de euro în schimbul susținerii ca și candidat la alegerile parlamentare. Deoarece nu a primit banii, aceasta l-a exclus din funcție.

Mai mult, se pare că acuzațiile au ajuns și în atenția procurorilor DNA. Fostul său coleg de partid a caracterizat-o pe Șoșoacă drept o persoană lipsită de autenticitate, care manipulează oamenii pentru a-și atinge obiectivele.

Silvestru Bălan spune că chiar dacă ar fi avut suma cerută, nu ar fi fost dispus să o plătească.

Când i-a comunicat că nu dispune de acești bani, europarlamentarul l-a sfătuit să ia un credit de la bancă.

Diana Șoșoacă, acuzată de șantaj financiar, de un fost coleg

Deși încă este președintele filialei SOS Suceava, acesta ar fi fost exclus din partid.

„Și-a bătut joc de mine, după doi ani de slugărnicie. Nu știu să fi fost altcineva mai loial, câine credincios am fost. Dacă cineva pune la îndoială verticalitatea mea, e grav, iar ea a făcut lucrul acesta. Este falsă, inclusiv în varianta credință și pupături de icoane. Am zis că se va schimba în bine, dar nu.

Ferească Dumnezeu, s-a schimbat în rău. (...) Eu am zis de la început și am intuit scandalul cu soțul ei, Silvestru Șoșoacă. Ce am intuit, e literă de lege.

Au plecat dintr-un punct și se vor întâlni, mâine, poimâine. E un scenariu. Sper ca într-o zi să revină cu picioarele pe pământ. Mi-a spus: «Dacă aveai și tu vreo 50.000 de euro să candidezi...», neștiind ce mă așteaptă. I-am spus: «De unde să scot banii ăștia?!», iar ea mi-a zis să mă împrumut”, a dezvăluit Silvestru Rădăuți Bălan, despre discuția cu Diana Șoșoacă.

Acesta a mai menționat că după ce i-a transmis că nu se va împrumuta, Diana Șoșoacă a devenit agresivă și a început să-l jignească.

Mai mult, l-a numit pe Carp, de la Constanța, președinte al filialei pe 4 august, lăsându-l pe Bălan în postura de prim vicepreședinte.

Vechii membrii ai SOS, înlăturați

Mai mult, acuzațiile au ajuns și pe masa procurorilor DNA. Acuzațiile sunt făcute de mai mulți membri ai partidului, care au susținut-o pe Diana Șoșoacă să ajungă europarlamentar, au contribuit cu bani, iar apoi au fost înlăturați.

Între timp, Diana Șoșoacă se află într-o situație disperată în încercarea de a aduna semnături pentru alegerile prezidențiale, motiv pentru care le-a cerut tuturor membrilor să înceapă procesul de colectare a acestora, potrivit replicaonline.ro.