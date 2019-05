Coşmar în viaţa Dianei Pârvu. Medicii i-au dat cea mai neagră veste din viaţa ei. „Mi s-a pus și al doilea diagnostic și al treilea”

În urmă cu un an de zile, fosta prezentatoare meteo Diana Pârvu a fost diagnosticată ca fiind suspectă de cancer. Diana a fost la un control de rutină, fără să aibă vreun simptom, iar medicii i-au dat cea mai tristă veste din viaţa ei.





„Pentru mine a fost un șoc pentru că nu știam ce este și primele impresii au fost că aș fi și suspectă de cancer. Puterea cuvintelor acelea le-am simțit până în măduva oaselor. Nu am fost om o săptămână. Nu aș putea să descriu în cuvinte. Dacă nu erau prietenii, familia, iubitul, lângă mine, cred că nu aș fi găsit medicul potrivit dcnews.ro

A fost un episod negru, dar care s-a terminat foarte bine pentru că am depistat la timp problema, am operat-o și acum sunt sănătoasă, nu mai am nicio problemă. Mi s-a zis că pot să fac ce vreau eu, și copii și tot. Pe mine gândul că nu aș mai putea face copii m-a terminat psihic. Am simțit că o iau razna. A fost foarte greu de acceptat. Am spus că nu am cancer singur și această endometrioză nu are ce să caute, imediat o rezolvăm. Tot îmi repetam asta. Mi s-a pus și al doilea diagnostic și al treilea.. A fost o perioadă grea, dar acum sunt bine'', a spus Diana Pârvu

Diana a mai spus că îi era teamă în acele momente să întrebe cât de grav este şi cât mai are de trăit.

„Nu aveam simptome. Am înțeles că sunt femei care cad pe stradă de durere. Eu am descoperit-o la un control de rutină. A fost o suspiciune.. Când mi s-a spus și că sunt suspectă de cancer, am început să mă gândesc dacă am zilele numărate, dacă oare mai trăiesc?. Slavă Domnului nu a fost așa. Îmi amintesc și acum, când am ieșit din cabinetul medicului, efectiv, m-am topit pe picioare, am început să plâng și am zis nu o să mai am copii. Atunci iubitul meu m-a luat în brațe și mi-a spus să termin cu prostiile, că nu am nimic, și indiferent ce va fi, o să fiu bine. Îmi vine să plâng când vorbesc despre asta...'', a adăugat fosta prezentatoare tv.

În prezent, Diana Pârvu merge la control o dată la 2 luni și după tratamentul specific bolii, analizele au ieşit bune.

