Secretele centrului Pământului au fost descoperite. S-a găsit o avere incomensurabilă

Un grup de cercetători a descoperit că se află în jur de un cvadrilion de diamante chiar sub Pământ. Cu toate acestea, nu există încă tehnologia necesară pentru a putea acționa la asemenea adâncimi și pentru a extrage diamantele.





Diamantele sunt considerate unele dintre cele mai scumpe accesorii pe care le-ar putea purta o femeie, dar nu sunt atât de rare pe cât se predea. Din câte se pare, cercetătorii au descoperit sub Pământ aproximativ un cvadralion de diamante.

Descoperirea a fost făcută cu ajutorul unei tehnologii speciale cu ultrasunete. Oamenii de știință au descoperit o grămadă de diamante sub suprafața Pământului. Echipa de cercetare care s-a aflat în spatele descoperirii a fost formată din cercetători de la Massachusetts Institute of Technology, Harvard și University of California, Berkeley, printre alte instituții de top, informează Bzi.ro .

„Asta arată că diamantul poate că nu este un material exotic, dar, din punct de vedere geologic, este relativ comun.”, a explicat cercetătorul Ulrich Faul de la Massachusetts Institute of Technology.

„Nu putem ajunge la ele, dar totuși, există mult mai multe diamante acolo decât am crezut noi înainte”, a completat omul de știință.

Diamantele se află în interiorul unor formațiuni subterane numite cratoane. Acestea au forma unor munți inversați, se află în centrul plăcilor tectonice și au lungimi de până la 320 de kilometri. Cercetătorii cred că rădăcinile acestor munți inversați ar putea fi compuse din 1-2% diamante.

Cercetătorii au ajuns la concluzia aceasta cu ajutorul ultrasunetelor. La fel cum ultrasunetele sunt folosite pentru a detecta activitatea seismică, ele se pot dovedi de mare ajutor pentru cercetătorii care vor să descopere din ce sunt compuse cele mai adânci părți ale planetei noastre.

Astfel, au descoperit că ultrasunetele trec mult mai rapid prin rădăcinile cratoanelor decât se așteptau. După o serie de teste de laborator, ei au descoperit că numai acele roci care conțin 1-2% diamante ar putea produce aceeași velocitate înregistrată în rădăcinile cratoanelor.

„Am trecut prin toate posibilitățile diferite, din fiecare unghi, iar aceasta este singura rămasă ca fiind o explicație rezonabilă.”, a subliniat Faul.

Singura problemă este că diamantele se află la o adâncime cuprinsă între 140 și 240 de kilometri în interiorul Pământului. Pentru moment, o asemenea adâncime este mult prea mare pentru echipamentele de excavație disponibile în prezent.

