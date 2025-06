Social Diagnostice neurologice prin mișcarea ochilor, la Cluj. Primul laborator de Eye Tracking din România







"Laborator de Eye Tracking unic în România, la Universiatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu! Cu ajutorul tehnologiei de ultimă generație, cercetătorii noștri pot analiza în detaliu mișcările oculare fine. Esențiale în diagnosticarea și monitorizarea pacienților neurologici", a transmis conducerea UMF „Iuliu Hațieganu”. Laboratorul este dotat cu un dispozitiv considerat standard de aur în cercetarea oculomotricității.În neurologie, aplicațiile cele mai comune ale eye tracking-ului sunt în boala Parkinson, boala Alzheimer, tulburările de spectru autist, tulburarea de deficit de atenție și hiperactivitate (ADHD). Investigația folosind eye-tracking, unică în peisajul cercetării neurologice

În ciuda faptului că laboratorul din cadrul UMF „Iuliu Hațieganu" este unic în România, istoria utilizării acestei tehnologii nu este una recentă. Are o vechime de peste 100 de ani de explorări. La nivel internațional.Utilizarea tehnologiei de urmărire a mișcărilor oculare a devenit tot mai frecventă la nivel mondial. Iar calitatea dispozitivelor s-a îmbunătățit considerabil. Începând de la aparate intruzive și dificil de configurat, a ajuns să fie o experiență mult mai naturală pentru pacienți. Sunt evaluate obiectiv în timp real mișcările oculare.

Laboratorul de Eye Tracking, din Cluj, la standarde internaționale

"Laboratorul de Eye Tracking, coordonat de dr. Emanuel Ștefănescu, utilizează EyeLink 1000 Plus. Standard internațional în cercetarea mișcărilor oculare. Acesta permite analiza precisă a proceselor oculomotorii, utile în explorarea percepției, atenției vizuale, deciziei, învățării și comportamentului adaptativ", transmite UMF Cluj-Napoca.

Doctorul Emanuel Ștefănescu spune că s-a format profesional în acest domeniu cu sprijinul prof. dr. Dafin Mureșanu. Începând încă din anul patru de facultate. S-a specializat în străinătate. În Italia unde se studiau mișcările sacadate ale ochilor, iar apoi în Germania.

Medicul clujean, specializare cu un expert la nivel internațional

După aceste stagii, medicului i-a venit ideea de a dota laboratorul de la Universiatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu cu un dispozitiv de eye-tracking, cu o rată de eșantionare de 2000 Hz.

"Am participat la o formare într-un centru de expertiză la nivel mondial, la Universitatea din Siena (Italia). Acolo am lucrat cu un neuro-oftalmolog cu expertiză în aceasta investigație, pe care o folosea pentru a analiza modificările oculomotricității în patologia neurologică, în special în bolile neurologice rare. Acolo am învățat despre eye-tracking și despre analiza mișcărilor oculare....Grație proiectului Neurotech, am avut oportunitatea de a participa la stagii de formare la Universitatea din Bonn, sub coordonarea profesorului Ulrich Eettinger, expert recunoscut la nivel internațional în domeniul mișcărilor oculare și autor de referință în acest domeniu. Acesta are o vastă experiență în analiza efectelor agenților farmacologici asupra oculomotricității, studii care necesită o rigoare științifică metodologica strictă”, a declarat doctorul Emanuel Ștefănescu pentru cluj24.ro