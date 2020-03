Asistenta a povestit că are simptome și că de vineri, când a fost confirmat că pacientul are coronavirus, și până astăzi nu a venit nimeni să o testeze.

„Eu am avut grijă de el marți, l-am găsit acolo. E pacientul care a decedat. Întrebarea mea este: noi asistenții medicali, nouă cine ne face aceste teste? Noi ce facem? Stăm? Nu a venit nimeni. De vineri, nu a venit nimeni la noi, nu a sunat nimeni să ne întrebe: sunteți bine, ce faceți? Aveți nevoie de ceva? Nu știam că o să se ajungă în această situație, ca un pacient de la camera de gardă să ajungă tocmai la etajul 13, fără a fi investigat cu strictețe. Avea febră. Noi am încercat să-i explicăm doamnei doctor că pacientul face febră mare chiar și cu antibiotic, la patru ore avea 39. Am purtat o mască simplă și o pereche de mănuși, ce pot să port? O mască care ni se dădea pe un tabel nominal, 10 măști la 20 și ceva de persoane, care eram în ziua respectivă la muncă”, a povestit asistenta la Antena 3.

