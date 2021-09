Dezvăluiri uluitoare făcute de un paramedic francez despre prințesa Diana. „Mai târziu am aflat…”

Xavier Gourmelon, paramedic francez, a fost omul care i-a stat alături prințesei Diana în ultimele clipe. Bărbatul a făcut parte din echipajul medical care a ajuns la locul accidentului în care a fost implicată mașina în care se aflau Lady Di, iubitul ei, Dodi Fayed, un bodyguard și șoferul. Xavier a spus pentru presa din Marea Britanie că, la început nu a crezut că prințesa Diana va muri.

Paramedicul nu a crezut că prințesa Diana nu va supraviețui accidentului

„Domnul Fayed se afla în spate și era în stare gravă, el a suferit un stop cardiac în mașină, iar când a fost scos din mașină a fost declarat mort de un paramedic. Femeia, despre care am aflat mai târziu că era prințesa Diana, se afla pe podeaua din spate a mașinii. Se mișca foarte încet și așa mi-am dat seama că este în viață. Am putut să văd că avea o rană ușoară la umărul drept, dar pe lângă asta, nu părea să aibă nimic semnificativ. Nu avea deloc sânge pe ea”, a povestit paramedicul francez, care a mai afirmat.

„Mai târziu am aflat că a murit la spital”

„I-am luat mâna și am încurajat-o. I-am zis să rămână calmă și nemișcată. În acel moment, Diana a vorbit cu mine. Ea mi-a zis: „Dumnezeule, ce s-a întâmplat?”. I-am dat masca cu oxigen și eu și echipa mea am fost lângă ea, în timp ce era scoasă din mașină. Eram convins că va supraviețui.

Dar mai târziu am aflat că a murit la spital. Am fost șocat. Am aflat că a avut răni interne severe, dar întregul episod este încă foarte viu în mintea mea și amintirea din acea noapte nu o voi uita niciodată”, a mai spus Xavier Gourmelon.

Accidentul a avut loc la data de 31 august 1997, iar prințesa Diana și-a pierdut viața la vârsta de 36 de ani.