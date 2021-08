Doar o minune a mai salvat-o pe Maria Ghinea de la moarte. Din cauza geloziei, fostul soț al artistei, Dragisa Kodykic, i-a cerut acesteia să nu mai cânte, iar Ghinea a refuzat. Extrem de nervos, bărbatul a împușcat-o în cap, însă Maria Ghinea a scăpat ca prin minune.

Dragisa Kodykic a petrecut în închisoare cinci ani de zile în urma faptei sale, potrivit artistei, însă ulterior a ieșit de după gratii și a amenințat-o din nou. Nu după mult timp, fostul soț a primit interdicție de a mai intra pe teritoriul României.

„Acum 17 ani s-a întâmplat, a fost o perioadă pe care am vrut să o uit ca să merg mai departe. Când Dumnezeu îţi dă doi copii mergi mai departe pentru ei. El este tatăl copilului meu cel mic. El a fost un om rău, nu poţi fi un om bun când te simţi stăpânul vieţii cuiva. La 21 de ani nu puteam gândi prea mult la viitorul meu faţă de cel pe care mi l-am dorit ca soţ. Era violent şi mi-a zis să nu mai merg să cânt.

Fostul soț a împușcat-o în cap. „Am simțit că mă arde ceva”

M-a tras de păr, m-am pus în fotoliu, s-a pus în faţa mea şi apoi am simţit că mă arde ceva. Avea un pistol ascuns şi a tras. M-a împușcat în cap și a crezut că și-a terminat rolul. M-a plimbat prin toată casa, cu sângele șiroind”, a dezvălui Maria Ghinea.

Femeia a vorbit și despre efectele unei astfel de tragedii – a pierdut patru litri de sânge și prezintă o lipsă osoasă de 8 cm. „Totdeauna îmi las părul pe o parte ca să nu se vadă. Era un calibru de 9 mm. Mi-au extirpat 8 mm din creier, când am ajuns acasă nu am mers şi nu am vorbit aproape trei luni de zile”, a spus artista.

Minunea care a salvat-o pe Maria Ghinea

Cântăreața de muzică populară ar fi putut fi moartă, însă un gest de o secundă i-a salvat viața. „El a vrut să ţintească pe mijloc, să mă omoare, dar eu mutând capul glonţul s-a dus în altă parte spre norocul meu. Apoi m-a plimbat trei ore prin casă cu orificiul în jos pentru a pierde sânge. Apoi el a anunţat că m-a omorât.

Eu m-am trezit apoi la Terapie Intensivă. El a făcut puşcărie foarte puţin. Apoi a primit interdicţie definitivă pentru teritoriul României. Acum ştiu că s-a căsătorit, dar nu şi-a mai văzut copilul”, a relatat Maria Ghinea, potrivit romaniatv.