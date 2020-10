Robert Lacey este autorul unei cărți care face furori și vizează familia regală a Marii Britanii. Lucrarea se numește Battle Of Brothers: William, Harry And The Inside Story Of A Family In Tumult, iar autorul dezvălui amănunte picante din viața monarhiei din Insulă. Lacey este și consultant al Netflix pentru producția The Crown.

Într-un capitol al cărții sale, autorul vorbește despre relația tumultuoasă pe care prințul William a avut-o cu Kate Middleton, înainte ca cei doi să se căsătorească. Cei doi au trăit o poveste de iubire în timp ce studiau la universitate, apoi s-au certat și se părea că nimic nu mai paote să salveze relația. Însă, în cele din urmă, prințul moștenitor și-a dat seama că vrea să o aibă alături pe Kate pentru tot restul vieții.

Cei doi au ajuns la Universitatea St. Andrews (Scoția) în același timp, în anul 2001. În august 2000, Kate se gândea că va duce să studieze la Universitatea din Edinburgh. Instituția de învățământ din Scoția era prima ei alegere și plănuise asta alături de cele mai bune prietene ale sale, Alice și Emilia. Cele trei tinere găsiseră și o cazare convenabilă, care să le găzduiască pe perioada anului universitar.

De ce a luat decizia ce avea să fie crucială?

În aceeași perioadă, prințul William se afla în Belize, acolo unde participa la exerciții militare alături de gărzile galeze. El avea calificativele necesare pentru a ajunge la Universitatea St Andrews. Acolo unde voia să studieze istoria artei.

Informația a fost făcută publică, așa că și Kate a aflat despre asta. În acel moment a decis să meargă și ea la St. Andrews pentru a studia istoria artei, la fel ca și William. Le-a spus celor două prietene că nu le va însoți la Edinburgh. Kate avea însă de recuperat un decalaj de un an pentru a fi în aceeași „generație” cu William. Interesant este că, după ce s-a aflat de intențiile educaționale ale prințului, cererile de înscriere la St. Andrews au crescut cu 44%. Majoritatea erau formulate de către femei, conform Daily Mail.

Kate a scris celor de la Universitatea din Edinburgh, pentru a refuza locul pe care îl ocupase. „Și-a descoperit ea brusc pasiunea pentru istoria artei? Sau a mers la St. Andrews pentru a-l cunoaște pe William?” se întreabă sursa citată.

Cei doi aveau să se cunoască și să se îndrăgostească la data de 26 martie 2002. A luat naștere povestea de iubire, care la fel ca și altele a avut suișuri și coborâșuri. În cele din urmă, William și Kate au decis să se căsătorească.