Dezvăluiri şocante despre Bill Gates! Nimeni nu ştia asta despre magnat. ”Era oribil, răul întruchipat”

Melinda Gates rupe tăcerea și îl acuză pe Bill Gates de infidelitate. Acesta a avut o mulțime de aventuri în timpul căsniciei și a ieșit în oraș cu pedofilul Epstein. Soția miliardarul a oferit cel mai sincer interviu și a mărturisit că a vrut să afle din 2011 cine este misteriosul bărbat cu care partenerul de viață se întâlnea.

„Nu mi-a plăcut că a avut întâlniri cu Jeffrey Epstein. I-am spus asta clar. L-am întâlnit și pe Jeffrey Epstein doar o dată. Am vrut să văd cine este acest om și am regretat din clipa în care am pășit pe ușă. Era oribil, răul întruchipat. Am avut coșmaruri cu el după întâlnire. De aceea mi se rupe inima pentru aceste tinere. A fost îngrozitor.

Nu a fost un singur lucru, au fost multe lucruri [care au dus la divorț]. Oricare dintre întrebările rămase despre relația lui Bill cu el… acestea trebuie să le spună Bill. Am spus foarte clar ce simțeam pentru el”, a spus Melinda.

Soția miliardarului a recunoscut că apropierea de Epstein a dus la controversatul divorț. Aceasta a povestit că în 27 de ani de căsnicie a fost înșelată frecvent. Relația ei cu Bill Gates a ajuns să fie una strict profesională și nu îl poate vedea ca pe un prieten după răul făcut.

Adevărul din spatele divorțului Melindei Gates

„Acestea sunt întrebări la care Bill trebuie să răspundă”, a spus ea când a fost întrebată cine sunt femeile cu care miliardarul a înșelat-o. Afaceristul a recunoscut că a călcat strâmb de câteva ori.

„Cred în iertare. Credeam că am rezolvat o parte din asta. Am dat fiecare celulă din mine acestei căsnicii. M-am angajat din ziua în care ne-am logodit până în ziua în care am ieșit din asta. Bill a spus în trecut că întâlnirile cu Epstein au fost o greșeală „uriașă” și o eroare de judecată.”, a spus Melinda despre aventura lui Bill din 2000 cu o angajată Microsoft.

Într-o declarație pentru CBS, el a spus: „Întâlnirea cu Epstein a fost o greșeală pe care o regret profund. A fost o eroare substanțială de judecată.” Nimeni nu a aflat până în ziua de azi adevărul din spatele acestor întâlniri.