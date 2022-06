„Copiii Tamagotchi”. În decurs de 50 de ani, părinții vor alege „bebelușii digitali”

Predicția a fost făcută de Catriona Campbell, care este descrisă drept „una dintre principalele autorități ale Regatului Unit în domeniul inteligenței artificiale”. Potrivit lui Campbell, părinții vor decide să aibă bebeluși digitali, o versiune actualizată a jucăriilor digitale japoneze Tamagotchi pentru animale de companie.

Campbell mai spune că această alegere de-a nu avea copii adevărați este din cauza preocupărilor legate de mediu, suprapopulare şi costurile tot mai mari pentru creșterea unui copil.

Campbell prezice că aceste alegeri vor fi obișnuite și vor fi acceptate de societate

Expertul în inteligență artificială spune că bebelușii din spațiul cibernetic vor fi în cele din urmă distruși dacă părinții se plictisesc de ei, îi pot anula așa cum ar face un abonament lunar Netflix.

Campbell spune că bebelușii virtuali adoptați vor arăta ca tine și te vei putea juca cu ei și mângâia. Ei vor fi capabili de răspunsuri emoționale simulate, care vor varia de la „googoo gâââ gaga” la backchat, pe măsură ce îmbătrânesc.

Acești copii vor trăi în metavers, un mediu digital la alegerea noastră, bazat pe realitate virtuală, unde vom putea interacționa cu ei. Vor avea fețe și corpuri foto-realiste și, datorită urmăririi faciale și analizei vocii, vor putea să-și recunoască „părinții”. Și, cu ajutorul mănușilor de înaltă tehnologie, părinții se vor putea bucura de senzația fizică de a se îmbrățișa, de a se juca și de a-și hrăni „copiii”.

Articolul mai spune că îngrijorările că bebelușii digitali ar fi doar „păpuși distopice înfiorătoare” care pot fi pornite și oprite sunt „de modă veche”.

„Acești copii digitali ar fi capabili să vorbească și să răspundă emoțional”

„Pe baza faptului că cererea consumatorilor există, copiii AI vor deveni disponibili pe scară largă pentru o taxă lunară relativ mică”, scrie Catriona Campbell, în AI By Design: A Plan for Living With Artificial Intelligence . Acești copii digitali ar fi capabili să „vorbească” și să răspundă emoțional, gâgâind, chicotind și chiar sărind ca un adolescent.

Experții spun că există ceva avantaje pentru „Copiii Tamagotchi”, şi anume, ai putea sări peste naștere și scutece. Ca să nu mai vorbim de nopți albe, plânsul neîncetat, colici şi tot ce va urma odată cu creșterea lui.

Există o întreagă industrie bazată pe convingerea occidentalilor să nu aibă copii. Rata fertilității din America este în prezent de 1,8 nașteri per femeie. Din 2007 până în 2011, rata fertilității în SUA a scăzut cu 9% în doar 4 ani. În 2016, rata fertilității din SUA a scăzut la 59,8 nașteri la 1.000 de femei, cea mai scăzută de când au început înregistrările.

Temerile legate de „suprapopulare” sunt, de asemenea, un mit inventat, având în vedere că scăderea nivelului populației este mult mai probabil să fie o problemă mai mare în 50 de ani, scrie theguardian.