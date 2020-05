Am scris marti legat de episodul Kovesi – CEDO (redau textul mai jos), si-am promis explicatii suplimentare, ca sa credibilizez din SURSE PERSONALE teoria mea. In plus, sunt chiar obligat sa revin cu detalii, cu-atat mai mult cu cat oameni inteligenti si informati mi-au scris mesaje prin care se aratau chiar oripilati de ipoteza si neincrezatori. Ce-am scris ieri:

“Kovesi – CEDO – Soros . Q.E.D.!

Acțiunea: Sorosism peste România

Declansare: Decembrie 2004

Autor: Traian Basescu

Abia decizia CEDO referitor la Kovesi vine sa confirme , după atâția ani de speculații și presupuneri, implicarea profundă a “rețelei George Soros” in justiția și politica interna românească.

Aveți timp să analizați in criză elementele de bază: de la operativitatea RARISSIMĂ a procedurii deciziei CEDO in cazul Kovesi, pana la rapoartele publice care arată “infestarea” CEDO cu “sorosism” ( citiți măcar raportul recent al francezului Gregor Puppinck), trecând prin “rețeaua Coldea-Kovesi de sorosisti” din justiția românească, putând ajunge inclusiv la GENEZA momentului “infestării” ( Decembrie 2004 și deciziile noului președinte Basescu de a numi consilier prezidențial pe Renate Weber, șefa in România a ONG ului lui Soros , respectiv impunerea Monicăi Macovei ca ministru al justiției din partea PD, Macovei fiind o “eminentă cenușie “ a rețelei Soros din România). Punct.

Voi analiza in detaliu asta in perioada următoare, din postura de “actor” implicat in evenimentele din 2004 ce-au generat “sorosism peste România”.

Voi insira aici, pe puncte, cateva lucruri legate de subiectul Kovesi – CEDO -Soros, asta e oricum un subiect vast despre care se va vorbi mult in urmatoarea perioada:

Laura Codruta Kovesi : am avut posibilitatea sa ma documentez exhaustiv despre “viata si faptele” dansei, cunoscand multi dintre apropiatii ei, care mi-au descris-o clar si precis de la varsta copilariei si pana-n zilele noastre; n-am azi nicio indoiala ca are un comportament de tip “VADUVA NEAGRA”, iar in timp marturisirile publice si documentate ale unor victime vor confirma asta si pentru public; numele de cod in interiorul initiatilor jocurilor de putere, chiar in vremea binomului, era “BRUTA”.