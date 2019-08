Speța face referire la modul în care aceasta a fost revocată din funcție. Dezvăluirea a fost făcută chiar de către Viorel Mocanu.

Juranliștii de la Lumea Justiției notează că Viorel Mocanu susține că a avut o discuție cu un procuror DNA, care i-a transmis sa aibă grija ce face in dosarul în care Kovesi reclamă la CEDO nelegalitatea revocării sale din funcție:

„Eu am interacționat cu un procuror care mi-a zis-o verde in fata. Cand mi-au cerut cauza Dragnea, am vorbit aici la MAE cu el si i-am zis: „Domule, e o falsă problemă cea pe care o ridici. De fapt, pe tine te interesează de ce am formulat acele concluzii în cazul Kovesi și de ce am recuzat-o pe madam Moțoc.

Sunt convins că lucrurile de aici au pornit, de aici mi se trage”. Și el mi-a zis verde în față: „Da, aveți grijă cu poziția pe care o aveți în aceasta cauză. (…) Ei au luat inițial dosarul lui Dragnea, pe urmă și-au dat seama că au o problemă, ca fiind al lui Dragnea nu e în regulă, că trebuie să extindă, sa nu pară politic. Toate lucrurile acestea s-au întâmplat când eu trebuia să fac concluziile în dosarul Kovesi. Coincidență stranie.

Problema e că eu concluziile în dosarul Dragnea le-am trimis în 11 martie, iar ei au venit și mi-au cerut documente pe aceasta temă tocmai în 4 iunie. Ulterior mi-au cerut mai multe dosare. Ei nu vor sa țină cont și nici nu cunosc regulamentul, pentru că mi-au cerut documente pe care le-a mai dat. De asta zic că totul e șicanatoriu. Nu m-au spus nimic oficial, am vorbit cu ei la telefon, le-am zis că merg acolo ca să-i lămuresc, să înțeleagă cum e procedura la noi”.

„Viorel Mocanu nu a declarat și cine este procurorul cu care a avut această discuție. Totuși, din informațiile existente în spațiul public, ancheta pe dosarele de la CEDO ar fi coordonată de fostul consilier al lui Kovesi, procurorul Marius Bulancea șeful Secției a II-a din DNA”, mai scrie sursa citată.

Referitor la plângerea făcută de Liviu Dragnea, Viorel Mocanu a infirmat alegațiile din propaganda DNA: „Nu am dat deloc dreptate petentului. Am spus să se respingă cele reclamate de el, unele fiind tardive, altele fiind nefondate. Ce am făcut a fost sa răspund unor critici cu privire la o scrisoare pe care celălalt coagent nu o folosise, de la CSM, niște hotărâri ale unor colegii de conducere și două decizii ale CCR. Cam acesta este conținutul adresei. Ei oricum nu pot să-mi oprească demersurile. Conform art. 39 din Convenție, eu pot sa mă împac oricând, Curtea sta la dispoziția părților pentru soluționarea amiabilă în orice moment. Deci și dacă ar fi fost sa schimb poziția, e legal, pentru că îmi permite regulamentul Curții. Pe lângă faptul că există imunitatea și Curtea spune clar că în relația cu ea nu poate să interfereze niciun alt organ al statului. Dacă nu mă lași să fac apărarea, desființăm agentul. Îl mutam la DNA, să ne spună ei daca e bine“.

In urma acestor acțiuni de hărțuire, agentul guvernamental al României la CEDO a formulat plângere la Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție. Culmea, Viorel Mocanu susține că a fost avertizat si în legătură cu acest aspect, reproșându-i-se tocmai faptul că a sesizat SIIJ:

„Eu am reclamat la SIIJ aceste probleme. Eu i-am lăsat cât i-am lăsat, dar am văzut că se îngroașă gluma. Mie mi-a paralizat toata activitatea. Îmi dau cate o adresă în fiecare vineri. În ultima adresă îmi cer din nou să le dau un memorandum intern, mi-l indică cu număr și dată, și ce a stat la baza lui. In condițiile în care am trimis deja dosarul integral din prima. Îmi cer încă o dată același document doar de dragul de a comunica. Ei au încercat să-mi ia și declarație în forma asta, prin solicitarea de diverse explicații. Eu am refuzat să dau declarații în forma asta. Le-am dat documentele. Spune-mi ce cercetezi si după aceea iți ofer și eu declarația. Eu am senzația că nu citește nimeni ce le trimit. Mi s-a transmis că de ce mi-am permis sa le fac plângere la SIIJ, că trebuia sa aștept să vad ce soluție dau ei și după aia dacă am ceva sa mă plâng”.

