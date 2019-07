Ruzici, actualmente managerul lui Halep, a fost cea care a crezut cel mai mult în acest succes și susține că i-a spus Simonei încă după meciul din turul 3, cu Viktoria Azarenka, faptul că va reuși să câștige Wimbledonul.

„Cu toată modestia, am văzut că juca bine. Am simțit că are toată încrederea, că se deplasează bine, după meciul cu Azarenka. A avut un meci greu cu Buzărnescu, a fot un test psihic. După duelul fizic cu Azarenka am simțit că va câștiga. Mi-am dat seama după primul set cu Serena că va câștiga finala”, a povestit Ruzici la microfonul Antenei 3.

Aceasta a analizat și viitorul Simonei Halep și de ce prevede că va mai câștiga turnee de Mare Șlem, principalul atu al sportivei noastre fiind experiența acumulată în cei 5 ani pe care i-a petrecut în vârful tenisului mondial.

„Acum are altă experiență și avea determinarea să nu-i scape acest titlu. Lumea a dorit prea devreme ca Simona să câștige de la prima ocazie titluri de Mare Șlem. Dar acum a ajuns la o maturitate care i-a permis să câștige un Roland Garros anul trecut și Wimbledonul anul acesta. Ea are încă o carieră lungă în față. Jucătorii se lasă din ce în ce mai târziu, așa că ea are o șansă mare să câștige și alte titluri mari”, a conchis Ruzici.

