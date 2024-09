Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 18 septembrie 2024. Marte are structuri subterane ascunse







18 septembrie

Pe 18 septembrie s-au născut împăratul Traian, Greta Garbo, Cesare Borgia, Leon Foucault, Kwame Nkrumah, Maria Şindilaru, Dumitru Pasima, Andrei Oişteanu.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Eumenie din Gortina, Ariadna şi Castor.

Nimic în „Kalendar”.

"Evenimentul Zilei" din 18 septembrie 1851 a fost apariţia primului număr din prestigiosul "New York Times". În plus, pe 18 septembrie 1866 a fost menţionat pentru prima dată numele fictivului detectiv particular Nick Carter într-o nuvelă numită "Odd Detective Pupil" scrisă de John Coryell şi publicată în "New York Weekly".

De atunci, din 1866 şi până astăzi, în anul de graţie 2024 de la nașterea Domnului și 7532 de la facerea Lumii, au apărut 1.123 de detectivi particulari, diverse romane, diverşi autori. Dar toate aveau ceva în comun: numele, de fiecare data detectivul se numea Nick Carter! (Sursă „Book of Days”, pagina 464)

Dragii mei dragi, poate vă mai amintiți de filmul ”You’ve Got Mail” cu Tom Hanks și Meg Ryan, despre o librărie clasică din Manhattan care dă faliment din cauza concurenței unui super-shop nou deschis. Nu este ficțiune, s-a repetat de mii de ori pe teritoriul Statelor și de sute de mii de ori în lume, raportează Barnes & Noble, cel mai mare lanț de librării din SUA. Mai ales independenții au avut de suferit.

Îmi amintesc cu regret și duioșie de drumurile mele din copilărie și adolescență, care neapărat treceau prin toate marile librării și anticariate din București, concentrate, pe atunci, în centru. Îmi amintesc de cozile lungi care se formau în așteptarea punerii în vânzare a unei cărți dorite. Am stat la coadă patru ore pentru un volum de versuri al lui Nichita Stănescu.

Ceea ce s-a întâmplat în lume s-a întâmplat și în România. În condițiile prostirii programate a populației, cărțile au devenit inamicul public numărul unu. În prezent, în anul 2024, nu mai există nici 9% din spațiul destinat cărții, care era în anul 1989. Librăriile și bibliotecile s-au transformat în cârciumi sau case de pariuri, de asta are nevoie o populație cu 11% analfabeți și 26% analfabeți ”second degree”. Și cu cazier în proporție de 36%.

Dar aceasta este o tendință mondială, spune Lorraine Shanley, de la Publishing Trends, în condițiile în care economia mondială se îndreaptă către servicii și consum on-line, în timp ce cartea reprezintă un produs material. Peste această penurie intelectuală se mai așează și anarhiștii, ecologiștii cei teroriști, care susțin că trebuie să renunțăm la cărțile materiale, pentru că așa o să salvăm pădurile. Nu contează că 90% din cărțile actuale se fac din hârtie și carton reciclat, din trestie și chiar din alge.

Totuși, librăriile nu se predau, nu mor, se transformă. Oferă o cafea bună, o muzică pe care o preferi, un scaun care te masează în timp ce răsfoiești o carte și mai ales un serviciu profesional. De exemplu, am intrat în Sterling, Virginia, într-un bookshop mare, în centru. Având eu ”baraka” am observat că sunt privit. Hait, și-au dat seama că sunt român și ei cred că o să șutesc o carte, am gândit, țigănește.

Doamna între două vârste, cu ochelari, care mă supraveghea, a dispărut un moment și a revenit cu o carte pe care mi-a întins-o cu un zâmbet. ”Draga prietene, cred că așa ceva cauți” mi-a spus doamna cu ochelari. M-am bâlbâit de plăcere, era pe aproape și i-am spus ce caut. M-a dus la raftul respectiv… și atât. Ce diferență față de modestul ”Pot să vă ajut cu ceva?” practicat în România, care de fapt alungă clientul, niciun om nu se declară neajutorat, adică nu știe ce vrea.

Ceea ce este de precizat este că manualele, cărțile profesionale, sunt cam la același nivel de vânzare. Cred că niciun student la medicină nu o să învețe procedurile de pe Youtube, ci o să cumpere Mayo Clinic Books, cel puțin în State.

Este bun netul, dar nu înlocuiește, doar completează. Și-ar închpui, măcar, un rabin să citească Tora după tabletă? După cum eu aș socoti un sacrilegiu înlocuirea Bibliei mele sfințite la Mânăstirea Sinaia, singura care ține ritul atonit, atât de drag mie, cu cine știe ce pagină de pe net.

Cărți, manuale, eciclopedii, monografii. Sigur, unele se găsesc și pe net, de exemplu la www.archive.org, dar nimic nu se compară cu deschiderea și răsfoirea unei cărți. Este un ritual simplu, dacă știi să citești. Nu. Nu să citești, ci să înțelegi, acesta este sensul!

Dar, despre altceva doream să vă informez. Iată:

O nouă analiză a câmpului gravitațional al lui Marte a dezvăluit structuri ascunse, îngropate sub rămășițele unui ocean antic.

Lucrarea, care a fost prezentată săptămâna aceasta la Congresul Europlanetary Science de la Berlin, s-ar putea adăuga la un număr tot mai mare de dovezi care sugerează că Planeta Roșie ar putea să nu fie la fel de „moartă” sau inactivă din punct de vedere geologic, cum se credea cândva.

Acoperite cu un strat gros și neted de sedimente care ar fi fost odată un fund al mării, structurile sunt semnificativ mai dense decât împrejurimile lor - deși o explicație mai precisă a ceea ce ar putea fi a eludat până acum cercetătorii.

Acestea nu sunt primele ciudățenii detectate în interiorul lui Marte. Anul trecut, oamenii de știință au dezvăluit că roverul marțian din China, Zhurong, a găsit dovezi ale unor structuri subterane modelate de depozitele de gheață de apă .

Cu toate acestea, explicarea acestor ultime anomalii este mai dificilă. Potrivit autorului principal, Bart Root, profesor asistent la TU Delft din Danemarca, structurile – care sunt cu aproximativ 300 până la 400 de kilograme pe metru cub mai dense decât împrejurimile lor – ar fi putut fi formate printr-un fel de activitate vulcanică sau ar fi putut fi compactat de evenimente antice de impact, cum ar fi loviturile de meteori, din care Marte are o istorie lungă .

„Există aproximativ douăzeci de caracteristici de dimensiuni diferite pe care le-am identificat, punctate în jurul zonei din jurul calotei polare nordice – dintre care una seamănă cu forma unui câine”, a spus Root într-un comunicat despre lucrare .

„Se pare că nu există nicio urmă de ele la suprafață”, a adăugat el. „Cu toate acestea, prin intermediul datelor gravitaționale, avem o privire tentantă asupra istoriei mai veche a emisferei nordice a lui Marte”.

Descoperirea a fost făcută prin utilizarea sateliților de pe orbita marțiană pentru a forma o imagine a câmpului gravitațional al lui Marte, împreună cu datele seismice de la sol colectate de aterizatorul InSIGHT al NASA .

Pe lângă structurile dense, acest lucru a dezvăluit un alt secret subteran: mantaua marțiană pare să găzduiască încă procese active care ar putea fi alimentate în Olympus Mons , cel mai mare vulcan cunoscut din Sistemul Solar.

Dovada pentru aceasta, conform lucrării, a fost detectarea unei alte anomalii gravitaționale sub un platou vulcanic numit Tharsis Rise - unde se află Olympus Mons - care indică faptul că această regiune incredibil de densă este înconjurată de o masă mult mai ușoară la aproape 700 de mile sub pământ.

Root sugerează că acesta ar putea fi un penaj enorm de magmă de aproximativ 1.000 de mile în diametru în mantaua marțiană, care ar putea fi în proces de barbotare lent către suprafață.

„Aceasta înseamnă că trebuie să regândim modul în care înțelegem suportul pentru vulcanul Olympus Mons și împrejurimile sale”, a spus Root în declarație. „Arata că Marte ar putea avea în continuare mișcări active în interiorul său, care afectează și posibil creând noi caracteristici vulcanice la suprafață”.

Cuprins de îndoială ca și Toma, am totuși speranța că mâine ceva-ceva bun o să ne aducă pisica, doar este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 18 septembrie 2024

BERBEC O situație care pare că poate evolua într-o mulțime de probleme, se poate dovedi a fi nimic mai mult decât un inconvenient minor. Dar dacă începi să te aștepți la ce este mai rău de la asta, atunci ai putea crea mai multă dramă și dificultăți decât trebuie să existe. Nu anticipa ce e mai rău. Nici măcar nu-ți permite să crezi că asta va fi mai mult decât poți suporta. Tratează-l și gândește-te la el într-un mod obișnuit - pentru că într-adevăr va fi o chestiune obișnuită dacă nu o faci mai mare decât trebuie să fie. Uneori obții de la viață exact ceea ce te așteptai.

TAUR Este posibil să existe o zonă de interes pe care ai găsit-o întotdeauna atrăgătoare. Dar, în ciuda fascinației tale pentru subiect, s-ar putea să nu fi avut curajul să încerci singur. S-ar putea să credeți că va necesita un nivel ridicat de abilități sau talent, niciunul dintre acestea nu credeți că le aveți. Dar nu judeca pripit. Dacă aveți o înclinație atât de puternică către acest lucru, poate fi pentru că se va dovedi a fi ceva care vă vine în mod natural. Dacă nu încerci niciodată, nu vei ști niciodată. Fii aventuros și îndrăzneț, dacă poți...

GEMENI Trebuie să vă protejați stima de sine și sentimentul de încredere în ceea ce faceți acum, dragi Gemeni. Poate că cineva îți critică subiecte pe care nu le-ai cerut, dar chiar dacă aceasta este o persoană cu autoritate, asta nu o face automat valabilă. Dacă permiteți comentariilor negative să erodeze felul în care vă simțiți în legătură cu ceva la care lucrați, este posibil să nu aveți voința de a continua, iar atunci tot acest timp și efort va fi irosit. Dacă crezi în ceea ce faci, atunci continuă, indiferent ce spune cineva. Probabil vei avea ultimul cuvânt despre aceasta.

RAC Este miercuri și te pui, încet, în mişcare. Trebuie să te dezmeticești repede, sunt mai multe lucruri care așteaptă deciziile tale. Nu încerca să amâni, rezolvă astăzi, cum și cât poți mai bine. Sau mai bine, sub influenţa planetei Venus, vrei să te simţi bine şi să te distrezi. Ceea ce se poate întâmpla în a doua parte a zilei! Nu ar fi rău sa vizitezi un muzeu, dar nu o să poți, lunea muzeele sunt închise, așa că te poți duce la un supermarket. Până la urmă este acelaşi lucru, pentru că nu ai bani suficienţi să cumperi „exponatele”!

LEU Undeva pe parcurs, ceva în care ai investit multă muncă a luat o întorsătură greșită. La un moment dat, părea destul de plin de speranță și puteai prevedea un sfârșit prosper. Dar acum este posibil să fi renunțat să ajungi oriunde cu asta. Acest lucru se poate datora unor circumstanțe supărătoare sau unor persoane dificile care ți-au blocat drumul. Poate că a devenit atât de frustrat încât pur și simplu ai renunțat. Dar aceste lucruri se termină acum și ar trebui să vedeți în curând o cale clară pe care să continuați. Când o faci, nu aștepta…

FECIOARĂ O speranță pe care ai păstrat-o în inima ta de foarte mult timp pare imposibilă, din nefericire. Această speranță pe care o ai poate nu este doar pentru tine, ci și pentru cei pe care îi iubești cel mai mult. Gândul că acest lucru nu se va manifesta niciodată ar putea fi devastator. Dar în curând, vei vedea semne de speranță că asta poate deveni realitatea ta. Mici momente de recunoaștere ar trebui să vină în curând și trebuie să le îmbrățișezi și să crezi în ele. Te apropii de un vis. Sărbătorește acest lucru cu gânduri pline de speranță și pozitive despre ceea ce urmează.

BALANŢĂ Ai grijă când te implici în orice lucru care implică un contract sau un acord legal, astăzi. Nu pentru că ar putea fi ceva ascuns în literele mici, sau pentru că s-ar putea întâmpla ceva subtil. Trebuie să fii precaut pentru că s-ar putea să iei o decizie sau să te implici într-un angajament din motive greșite. Și dacă asta se întâmplă, atunci s-ar putea să ajungi să fii angajat mai mult decât ai vrea să fii. Asigurați-vă că ceea ce faceți acum este făcut din motive corecte.

SCORPION Cineva pe care l-ai considerat un prieten, și poate un bun prieten, s-ar fi putut dovedi a fi mai puțin demn de încredere. Acest tip de descoperire poate fi dezamăgitor. La urma urmei, încrederea nu este un lucru ușor de construit pentru tine, Scorpionule! Îți ia mult timp și investiții într-o relație înainte să îți fie ușor să ai încredere. Când această încredere eșuează, te trezești să-ți pui la îndoială propria judecată. Dar nu merge așa... Este posibil să aveți indicii de-a lungul timpului pe care acum le uitați. Sau poate ieși la iveală că aceasta este doar o neînțelegere. Oricum, se va rezolva de la sine, iar experiența se va dovedi valoroasă.

SĂGETĂTOR În timpul zilei de azi îţi schimbi de câteva ori opiniile. Ai nevoie de o schimbare în viaţa ta socială şi sentimentală. Această transformare necesară se poate face cu paşi mici, încet! Nu lua iniţiative periculoase şi nu te băga în faţă, cel puţin până la mijlocul săptămânii când aspecte favorabile te avantajează, din nou. Partea negativă a horoscopului este în domeniul riscului. Din cauza energiei amplificate pe care o ai, cam întreci măsura...

CAPRICORN Dimineaţa eşti o adevărată forţă a naturii. Ai o energie puţin obişnuită şi te comporţi ca un uragan. Trebuie să te concentrezi, ca să rezolvi problemele urgente care te asalteză astăzi! Totuşi, partea socială a zodiacului te avantajează. Carisma ta este în creştere şi poţi cere favoruri care îţi pot fi acordate. De exemplu, un împrumut pe termen lung, sau chiar nerambursabil, de la cineva din familie, tata, mama, frați, surori!

VĂRSĂTOR Astăzi, de luni, începi săptămâna cu dreptul, îți merge bine. Pe o conjunctură complexă, îți crește interesul despre persoanele din jurul tău. Analizezi, caracterizezi și cataloghezi! Amână cu distincţie şi cu zâmbetul pe buze orice îţi pare legat de domeniul banilor sau al poziţiei. Peste câteva zile conjunctura planetară astrologică îţi este din nou binevoitoare şi poţi beneficia de influenţe cosmice ce îţi vor umple buzunarele, sau în orice caz, nu le vor goli!

PEŞTI Uneori, adevărul doare. Dar chiar și atunci când se întâmplă asta, poate fi de ajutor. S-ar putea să te confrunți acum cu un adevăr dur despre tine. S-ar putea să începi să observi că interacțiunile tale cu cineva au fost mai puțin corecte sau înțelegătoare, chiar dacă ai fi jurat că ai fost întotdeauna corect și înțelegător. Dar această realizare este un lucru bun. Înseamnă că îți pasă cu adevărat. Și înseamnă că acum poți lucra la dezvoltarea unui mod mai bun de a interacționa cu cineva care este cu adevărat important în viața ta. Și asta este, fără îndoială, mai important decât orice altceva.