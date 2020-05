Elena a spus că, paradoxal, a luat ceva în greutate, cu toate că singurele alimente pe care le-a mâncat au fost orezul și nuca de cocos.

Condițiile concursului au fost aspre, iar alimentația a fost foarte sărăcăcioasă și puțină, ceea ce a dus la slăbirea corporală a celorlalți concurenți.

„Nu a fost ușor, am avut o serie de dereglări hormonale. Lumea întreba de ce m-am îngrășat acolo, când ar fi trebuit să slăbesc. Organismul meu a fost dat peste cap, nu poți controla acest lucru. Așa am ajuns să mă îngraș. Și eu și Lola. Amândouă am intrat mai slabe în concurs”, a declarat Elena Ionescu în finala Survivor România.

Un scandal de proporții a izbucnit pe rețelele sociale, după ce marele câștigător Survivor România a fost anunțat. Fanii emisiunii s-au revoltat și au spus că alți concurenți meritau cu mult mai mult trofeul dificilei competiții

Aceștia s-au împărțit în două tabere după ce au aflat că Elena Ionescu a câștigat finala. În timp ce unii au felicitat-o pentru că a reușit să obțină trofeul impresionant și marele premiu, alții au criticat-o dur și au acuzat postul de televiziune că a măsluit voturile.

Elena Ionescu este o artistă, născută în Caracal, absolventă a Liceului Ioniță Asan din localitate. Ea a făcut parte din trupa Mandinga, între anii 2006 – 2016, apoi a părăsit proiectul pentru o carieră solo. A participat și la Eurovision, în Azerbaidjan, cu piesa „Zaleilah”, în 2012. Elena Ionescu a mai participat la concursul televizat Te Cunosc de Undeva, la Antena 1, în 2014. În prezent, Elena Ionescu este divorțată și are un copil, potrivit cancan.ro