Care sunt problemele de siguranță legate de vaccinul Oxford / AstraZeneca?

Autoritățile de reglementare a medicamentelor din Marea Britanie și Europa au analizat un număr mic de persoane care au dezvoltat cheaguri de sânge legate de niveluri scăzute de trombocite – particule mici din sânge care în mod normal ajută la coagulare – la scurt timp după administrarea vaccinului Oxford / AstraZeneca. Ambii au ajuns la concluzia că cheagurile sunt posibil cauzate de vaccin, deși spun că beneficiile vaccinării pentru majoritatea oamenilor depășesc riscurile.

Cum ar trebui persoanele sub 30 de ani să cântărească avantajele și dezavantajele?

Pentru persoanele sănătoase cu vârsta sub 30 de ani, riscurile pentru sănătate prin infectarea cu noul coronavirus sunt scăzute, dar poate exista o rată ușor mai mare a cheagurilor de sânge la persoanele mai tinere. Deci, Comitetul mixt din Marea Britanie pentru vaccinare și imunizare (JCVI) a declarat că ecuația risc-beneficiu este „mai bine echilibrată” pentru acest grup. Asta înseamnă că pentru persoanele sub 30 de ani, șansa ca vaccinul să provoace reacția de coagulare este puțin mai mare decât riscul de boli severe cauzate de Covid-19.

De ce alte țări stabilesc limita de vârstă mai mare?

Canada și Franța au restricționat vaccinul AstraZeneca la persoanele de peste 55 de ani, în timp ce Germania a stabilit ștacheta la 60 și Islanda la 70. Aceste țări par să fi adoptat o abordare mai prudentă, mai largă, motivând că formarea cheagurilor a fost observată, în general, la persoanele de vârstă mijlocie, astfel încât vaccinul ar trebui reținut sub o anumită vârstă până când vom afla mai multe. În schimb, JCVI a anunțat astăzi rezultatele unei analize detaliate, comparând riscul formării cheagurilor de sânge suspecte cu riscul de a se îmbolnăvi grav de Covid-19 pentru fiecare grupă de vârstă. Acesta este motivul pentru care comitetul a stabilit limita de vârstă la 30 de ani.

Cum va afecta acest lucru persoanele sub 30 de ani?

Jonathan Van-Tam, ofițerul medical adjunct al Angliei, a declarat la o conferință de presă că persoanelor sub 30 de ani din Marea Britanie li se va oferi un vaccin alternativ Covid-19 , fie cel Pfizer / BioNTech, fie Moderna, care a început să fie folosit în Marea Britanie săptămâna aceasta. Acest lucru nu ar trebui să cauzeze mai mult de câteva săptămâni de întârziere pentru această grupă de vârstă, deoarece Regatul Unit ar trebui să aibă suficiente provizii până la momentul în care celor sub 30 de ani li se va oferi vaccinul, a spus el.

„Sunt sigur că, din cauza situației noastre de aprovizionare, efectul asupra calendarului programului nostru general ar trebui să fie zero sau neglijabil”, a spus Van-Tam, adăugând că vaccinul Johnson & Johnson va deveni probabil disponibil la un moment dat.

Ce se recomandă persoanelor de peste 30 de ani care nu au primit încă un vaccin?

JCVI este ferm că beneficiile depășesc riscurile pentru aceste grupe de vârstă mai mare, deoarece cheagurile de sânge sunt atât de rare. În toate grupele de vârstă, până la sfârșitul lunii martie au fost raportate 79 de cazuri în Marea Britanie, din peste 20 de milioane de doze administrate din vaccinul Oxford / AstraZeneca – o rată de aproximativ patru la un milion. Nu a fost publicată o defalcare pe vârste.

Femeile prezintă un risc mai mare?

Aparent nu. Au fost raportate mai multe cazuri de cheaguri de sânge la femei – 51 din cele 79 de cazuri din Marea Britanie. Dar acest lucru pare a fi pentru că acest vaccin a fost administrat mai multor femei; majoritatea lucrătorilor din domeniul sănătății și personalului de îngrijire la domiciliu sunt femei.

Dacă te uiți la rata incidenței în funcție de numărul de vaccinuri administrate, nu există de fapt nicio diferență între bărbați și femei, spune Munir Pirmohamed, președintele Comisiei pentru medicamente din Marea Britanie.

Ce se întâmplă cu persoanele sub 30 de ani care au primit deja prima doză de vaccin AstraZeneca?

Ar trebui să-l primească pe cel de-al doilea atunci când este cazul, spune JCVI. Persoanele cu vârsta sub 30 de ani care au primit deja prima doză au prioritate, deoarece aveau un risc mai mare de îmbolnăvire cu Covid-19 din motive medicale. Asta înseamnă că nivelul lor de risc este mai mare decât o persoană obișnuită în vârsta de 20 de ani și, astfel, ecuația risc-beneficiu ne întoarce spre obținerea vaccinului. În plus, nu există încă dovezi privind siguranța sau eficacitatea amestecării tipurilor de vaccinuri . „Am călători într-o zonă fără dovezi dacă am face astfel de modificări”, spune Anthony Harnden, vicepreședinte al JCVI.

Ce cauzează aceste cheaguri de sânge?

Nu știm încă. Sindromul cheagurilor de sânge – care a fost denumit trombocitopenie imună protrombotică indusă de vaccin, sau VIPIT, de către oamenii de știință din Germania – ar putea implica un răspuns imun împotriva trombocitelor, declanșat de vaccin. Poate că anticorpii produși împotriva vaccinului reacționează și la o proteină de pe suprafața trombocitelor, speculează Beverley Hunt, director medical al Trombozei din Marea Britanie.