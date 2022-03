Dezvăluirea care îi pune capac Anamariei Prodan! Laurenţiu Reghecampf nu s-a mai abţinut. Dezvăluiri incredibile

Laurenţiu Reghecampf a povestit că Anamaria Prodan i-a spart contul și i-a trimis mesaje de pe telefonul său Corinei Caciuc. Noua iubită a antrenorului s-a trezit pe 23 martie 2021 la ora 10:20 cu mai multe mesaje urâte. Bruneta a crezut că iubitul său i-a scris textele neplăcute, dar impresara era în spatele mobilului.

Antrenorul a mai declarat că Anamaria Prodan l-a pus să aleagă între ea și bruneta. Singura soluție a vedetei a fost să-i fure telefonul fostului partener de viață și să o îndepărteze pe Corina Caciuc. Nu este pentru prima dată când mesajele intime ale lui Reghe sunt făcute publice. Explicația este că impresara vrea să-i facă rău și îi umblă în telefon.

„Eu în Emirate i-am făcut lui Bebe un icloud. Fiind minor, trebuia să aibă mailul meu, pentru că era minor. La un moment dat, Anamaria a spart toate plăcile, telefonul meu. Ea trimitea mailuri de la ea la mine… Dacă stau și iau toate lucrurile, ea zici că e regizor de film. Dacă are iclod-ul meu poate să trimită. Mi-a spart contul de la bancă. A scris de pe telefonul lui Bebe. A făcut multe chestii.

A spart contul și a văzut tot ce am cheltuit eu. E mare hacker! Dacă mai trăia Sergiu Nicolescu, o premia. Nici eu nu înțeleg ce face și cum face. Îmi dă mailuri și mă amenință”, a spus Reghecampf la podcast-ul lui Cătălin Măruţă.

Reghecampf, cea mai mare rușine

Vedeta nu iartă afirmațiile lui Reghe și scoate la iveală o serie de detalii despre el. Anamaria Prodan a declarat că fostul său partener refuză să își vadă copilul și că trece prin cea mai mare rușine a vieții ei. Aceasta a mărturisit că apropiații o întreabă dacă Reghe își vizitează familia, dar antrenorul nu vrea să dea ochii nici măcar cu fiul său.

„Mă sună toată lumea să mă întrebe dacă Reghe ne caută sau are legătura cu noi. Cu părere de rău spun că am încercat enorm să îl conving să aibă o relație măcar cu copilul lui, Laurențiu jr, și refuză sistematic! Ajunge o dată sau de două ori pe an 50 sec. în față porții și vorbește de după gard cu el”, a mai spus Anamaria Prodan pentru Fanatik.

„Când am făcut ședință de familie, eu și copiii am decis să nu mai avem nicio legătură cu dl. Laurențiu Reghecampf. Dacă va avea voie de la „împărăție” sau dacă își va dori, vreodată, să vorbească cu vreunul dintre copiii noștri, va avea ușa deschisă mereu. Știe unde locuim, știe cum să ne găsească, așa că va putea să o facă, iar eu nu i-o voi interzice, mai ales că este tatăl lui Bebe”, a mai spus Anamaria Prodan.