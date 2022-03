Anamaria Prodan îl face praf pe Laurenţiu Reghecampf! Dezvăluirea incredibilă în plin scandal de divorţ: „Nu vrea să vină”

Anamaria Prodan a făcut noi declarații cu privire la fostul soț, Laurențiu Reghecampf, încercând să-l pună într-o lumină proastă. Ea susține în continuare că antrenorul nu vrea să vină să își viziteze fiul.

„Mă sună toată lumea să mă întrebe dacă Reghe ne caută sau are legătura cu noi. Cu părere de rău spun că am încercat enorm să îl conving să aibă o relație măcar cu copilul lui, Laurențiu jr, și refuză sistematic! Ajunge o dată sau de două ori pe an 50 sec. în față porții și vorbește de după gard cu el”, a mai spus afirmat Prodanca, într-un interviu acordat Fanatik.

Tot Anamaria Prodan a spus, însă, că a decis împreună cu copiii să nu mai aibă nici o relație cu Laurențiu Reghecampf, chiar dacă acesta va avea ușa deschisă la casa lor. Anamaria Prodan crede că actuala iubită a soțului nu-i permite să ia legătura cu ea.

„Când am făcut ședință de familie, eu și copiii am decis să nu mai avem nicio legătură cu dl. Laurențiu Reghecampf. Dacă va avea voie de la «împărăție» sau dacă își va dori, vreodată, să vorbească cu vreunul dintre copiii noștri, va avea ușa deschisă mereu. Știe unde locuim, știe cum să ne găsească, așa că va putea să o facă, iar eu nu i-o voi interzice, mai ales că este tatăl lui Bebe”, a mai spus Anamaria Prodan, potrivit Fanatik.

Anamaria Prodan a întrerupt comunicarea

După ce la primul termen al procesului de divorț, avocații vedetei de televiziune au anunțat că sunt bolnavi și au cerut amânare, un nou termen a fost stabilit pentru luna viitoare. Până atunci, Anamaria Prodan întreține viu conflictul cu fostul soț, în spațiul public. De această dată, ea s-a plâns că Laurențiu Reghecampf nu i-a transmis nici un mesaj de felciitare de 1 sau 8 martie. Pe de altă parte, starleta susține că a tăiat orice punte de comunicare cu fostul so

„Nu mai vorbim deloc, nu se pune problema să mai comunicăm, nu avem ce să ne spunem. Și nu, nu m-a felicitat nici de 1, nici de 8 Martie, dar nici nu era nevoie”, a declarat Anamaria Prodan.

Laurențiu Reghecampf se pregătește să devină tată pentru a treia oară. Actuala sa iubită, Corina Caciuc urmează să nască peste câteva luni.