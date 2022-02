Dezvăluire incredibilă despre Reghe! Anamaria Prodan l-a demascat. Ce a putut să facă. „Era să fac infarct!”

Anamaria Prodan a povestit că Laurențiu Reghecampf și Ionela Prodan i-au ascuns o serie de lucruri importante. Impresara a aflat că soțul său îi cerea bani grei mamei sale pe la spatele ei. Aceasta a povestit că antrenorul îi făcea vizite dese soacrei pentru a beneficia de sume uriașe.

„Laurențiu Reghecampf am văzut că nici de fosta soacră nu își aduce aminte bine, nici câți bani are, nici cum are, dar, în rest, mergea săptămânal la soacra pe care o iubea foarte tare și o considera mama lui, ca să ia bani, să trăiască. L-a iertat de foarte multe ori, când știa cu ce nenorocite de femei umblă și îl învăța ca pe propriul copil și îi spunea: Mamă, tu nu poți să decazi, tu trebuie să crești. L-am învățat și eu, și mama mea, în fiecare secundă, cât de mândru să stea”, a declarat Anamaria Prodan la „Acces direct”.

Reghecampf a ascuns totul

Anamaria Prodan a aflat că mama sa ținea evidența banilor într-un dosar. Acolo era trecută fiecare datorie pe care o avea Laurenţiu Reghecampf, dar și semnătura lui: „Mama mea l-a pus pe Reghecampf să semneze de fiecare dată când a luat bani de la ea. Le-am depus la dosar, toți banii pe care mama mea i-a strâns și mi l-a lăsat, săraca, în bibliotecă, iar eu când am găsit dosarul era să fac infarct. Săraca, mă ajută și de dincolo de viață!”.

Antrenorul a declarat că nu s-a pus problema să împrumute bani pe la spatele impresarei. Acesta a mărturisit că Ionela Prodan i-a ajutat pe amândoi când au avut nevoie și că i-a înțeles cu fiecare ocazie.

„Da, era o femeie foarte bogată. Sunt lucruri pe care trebuie să vi le spună Ana, că nu sunt în măsură să vorbesc despre averea Ionelei Prodan. Dar nu era persoana care să-ți spună „Ia contul și fă ce vrei!”. Nici Anamaria nu avea acces la lucrurile astea. Era o femeie care ținea foarte mult la banii ei. Nu cerea nimic de la nimeni, dar nici nu dădea nimic la nimeni. Da, poate au fost momente când ne-a dat bani că aveam nevoie de ceva. Dar i-am dat înapoi. Sau i-a dat Anamariei, e mama ei. N-a fost niciodată discuția ca eu să profit de Ionela Prodan”, a spus Laurenţiu Reghecampf.