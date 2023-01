Care este durata medie de viață a anvelopelor. Cum poți evita uzura rapidă a cauciucurilor

Durata medie de viață a anvelopelor este între cinci și zece ani, în funcție de marcă și bineînțeles de preț. Factorii de mediu și comportamentul șoferilor pot scurta însă cu mult această perioadă. Dacă autoturismul este ținut afară, anvelopele se vor vor uza mai rapid. Dacă mașina este parcată în garaj, ferită de umezeală sau de razele soarelui, atunci cauciucurile vor fi mai bine protejate.

Puteți evita distrugerea prematură a anvelopelor dacă mergeți regulat la service pentru echilibrarea roților, dacă folosiți cauciucuri în funcție de sezon (vară/iarnă), dacă nu curățați pneurile cu substanțe acide sau corozive sau dacă schimbați periodic roțile între ele (alternare față/spate).

Depinde și de șofer

Durata de viață a anvelopelor depinde și de stilul de condus al șoferului, dar și de drumul pe care rulează mașina. Astfel, dacă șoferul are un stil agresiv ( dacă accelerează brusc și frânează des) atunci cauciucurile de vor uza mai repede. Condusul în orașe mari și aglomerate, cu trafic intens, afectează direct durata de viață a cauciucurilor.

„Mentenanța roților joacă un rol esențial în felul în care vor rezista în timp. Dacă nu este verificată periodic presiunea, nu sunt echilibrate și alineate, mașina este lăsată cu lunile în aceeași poziție în plin soare și anvelopele sunt depozitate necorespunzători la schimbările de sezon, chiar dacă nu șofatul este problema, cu siguranță mentenanța roților va fi cea care va duce la nevoia schimbării înainte de termen“, explică specialiști autovit.ro.

Atenție la anvelopele de iarnă

Șoferii trebuie să fie foarte atenți la marcajele de pe anvelope în timpul sezonului rece. Doar cele marcate cu literele M şi S sunt acceptate, potrivit legislației din România.

„Registrul Auto Român precizează că denumirea all seasons este una comercială, folosită de producătorii de anvelope, dar care nu are un corespondent în legislația națională a României. Indiferent care este denumirea comercială a unui pneu, dacă acesta este inscripționat cu literele M şi S (însemnând mud-noroi și snow-zăpadă), sub forma: M+S, M.S. sau M&S, el îndeplinește cerințele de utilizare în condiţiile specifice de iarnă prevăzute în legislaţia rutieră națională“, se arată într-o postare pe Facebook a RAR.