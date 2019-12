Ion Țiriac a povestit în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de pe gsp.ro ce discuții au existat în 1972, după înfrângerea României în finala Cupei Davis. „Tricolorii” au fost învinși de SUA, scor 2-3. Ilie Năstase a pierdut primul meci, în minimum de seturi, în fața lui Stan Smith. Apoi a fost învins în meciul de dublu, alături de Ion Țiriac. În ultima partidă, care nu mai conta, Năstase a câștigat.

Ion Țiriac a declarat că la acea vreme, Năstase a fost acuzat că a vândut meciul.

„Mi-au propus în 1972, imediat după Cupa Davis, să fiu membru de partid. În prima săptămână de după am fost chemat la Comitetul Central. Spuneam în gând: «F***-i mama mă-sii! Ce-oi fi făcut?!». Erau cei patru, cinci tovarăși care mi-au spus: «Tu ai luptat, dar Năstase ne-a vândut meciul. Uite ce-a făcut! Bine, noi ne-am gândit mult și avem o propunere! Ce-ar fi să fii președintele CNEFS (nr. fostul Consiliul Național pentru Educție Fizică și Sport)?».

Eu m-am așezat pe un scaun și mă vedeam venind la birou la 8 dimineața și plecând la 7-8 seara și le-am zis: «Domnilor, am rămas fără cuvinte la această propunere. Dar văd două probleme. Eu nu sunt membru de partid. Eu am venit de la Steagu Roșu și sunt fost ofițer la Dinamo». «Cum, domnule, nu te-au făcut?», mi-au zis. «Nu știu. Eu nu am carnet». Și le-am spus sincer că eu nu mă pricep la fotbal, ca și acum”.

