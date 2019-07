De altfel informația este veche și de notorietate, doar că interesul pentru ea a fost minim. Totuși acum se insistă pe acest aspect, tocmai pentru a-i creiona președintelui USR un profil îndoielnic.

„Eu am citit abia acum, cu muultă întârziere, lista contractelor pe care firma lui Dan Barna le-a avut cu statul pesedist. În 2013, când Radu Stroe era ministru de Interne, firma lui Barna a primit un contract de la MAI de 220.000 de euro pentru “servicii de elaborare și tipărire a ghidului de procedură, machetare și tipărire de fluturași”.

Băi frate, de ani întregi îi belim pe pesediști pentru astfel de contracte cu statul. Ghiduri, fluturași…Sau pe peneliști. Cine îmi spune că în MAI-ul lui Stroe astfel de contracte se dădeau pe bune, eu îi râd în față. La fel ca și în cazul ăluia din PLUS, care a fost ministru al Muncii…Dragoș Pâslaru, care avea contracte ”pe bune” cu CJ Teleorman, sub Dragnea, pentru un studiu care recomanda să se facă aeroport la Alexandria. Să mori de râs.

Băi frate, cum ajunge politica românească tot sub băieții ăștia așa de destepti că au luat contracte de la ministerele PSD, cunoscute pentru onestitatea lor? Cum de nu ajunge la vârf unul ca Dan Mașca, care nu a avut în viața lui un contract cu statul? Sau altul, nu unul care o să îmi explice ce corect era MAI-ul lui Stroe. Încep să mă satur. Eu am votat USR-ul sub Nicușor Dan, cu oameni care munciseră pe brânci pentru comunitate, cu o mentalitate de oameni liberi. Nu e în ordine, nu e…, scrie Mircea Marian pe facebook”, un jurnalist extrem de inteligent și bine informat tot timpul.

Oamenii influenți care-l vor pe Cioloș, nu pe Barna

Faptul că Dan Barna a avut contracte cu statul român în valoare de aproximativ 400.000 de euro nu reprezintă nicio problemă atât timp cât licitațiile au fost efectuate corect și produsele furnizate au fost de calitate. Însă informația care transpune din acest mesaj foarte bine scris este faptul ca USR = PSD, ceea ce înseamnă că PLUS reprezintă singura opțiune curată pentru viitoarele alegeri. Evident acest lucru este foarte fals, iar scheleții care pot ieși din dulapul PLUS sunt gigantici.

Printre acționarii Newsweek se află și Marius Bostan, fost ministru în Guvernul Cioloș și fondatorul Repatriot. De altfel, foarte mulți dintre apropiații cu influență ai acestuia au participat la lansarea Newsweek, însuși Dacian Cioloș fiind prezent la eveniment. Conform unor surse media, mulți oameni de afaceri, care-l susțin pe Dacian Cioloș, ar fi investit în publicație.

Așadar Dan Barna nu are deloc calea liberă pentru Cotroceni, iar în momentul de față atacurile la adresa lui vin chiar din interiorul coaliției. Și vor continua pe același model: politicianul de tip PSD care face afaceri cu statul. În laboratoarele de la Cotroceni se concep strategii pentru mai multe scenarii, însă în momentul de față se așteaptă desemnarea candidatului alianței USR-PLUS, cel de la PSD fiind cotat cu șanse minime pentru turul 2, oricare ar fi el.

Conform unor surse politice ale CAPITAL, Klaus Iohannis ar prefera ca Dacian Cioloș să fie cel care intră în cursa pentru prezidențiale și să încerce o negociere cu acesta. Mai exact să-i ofere (temporar) funcția de premier, ceea ce ar conveni și grupului Marius Bostan, potrivit acelorași surse. Dan Barna ar reprezenta o problemă reală pentru că acesta chiar își dorește să devină președinte și odată ajuns la putere, va propulsa și partidul său foarte sus, ceea ce înseamnă că USR își va permite să meargă singur în alegerile parlamentare și locale, în timp ce PLUS ar fi nevoit să se mulțumească doar cu firimiturile rămase.

