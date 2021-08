Românii aflați pe insula din Marea Egee trăiesc clipe grele pe Rhodos, unde temperaturile ating valori infernale. La dispoziție nu au nici aer condiționat și nici condiții pentru a servi masa. Cea mai mare parte a insulei a rămas fără curent electric și fără apă, din cauza incendiilor de vegetație.

Românii de pe Rhodos, fără apă și mâncare. Temperaturi infernale pe insula din Marea Egee

O româncă pe nume Ana Bădilaș, aflată în prezent pe insula Rhodos, a povestit pentru Antena 3, despre situația din străinătate, în urma manifestării incendiilor de vegetație.

”Până aseară totul a fost ok, continuam să vedem incendiile de la turci, marea a adus funingine și frunze moarte din pădurile din Turcia. Aseară am rămas fără curent electric. A fost extrem de cald. Nu am avut aer condiționat, nu ne-am putut odihni. Acum sunt peste 37 de grade”, a declarat Ana Bădileaș.

Potrivit româncei aflate pe Rhodos, momentan, autoritățile nu au luat măsura evacuării din zonă.

Turiștii sunt flămânzi. „Este o catastrofă”

Unul dintre chelnerii care lucrează la un local de pe insula Rhodos a declarat presei internaționale că situația este extremă. Din cauza lipsei de curent electric, restaurantele, barurile și diverse localuri nu își pot servi clienții, în mare parte turiști. Trebuie menționat că pe această insula se deplasează foarte mulți români.

”Este o catastrofă”, a declarat chelnerul citat. Potrivit acestuia, duminică seară, turiștii nu au putut fi serviți.

Canicula a făcut ravagii în Europa

Canicula a făcut ravagii pe insula Rhodos, dar și în alte teritorii. Partea de nord a Mediteranei a fost puternic afectată de incendiile manifestate ca urmare a temperaturilor extreme. Mai multe localități din Grecia, Italia și Turcia s-au confruntat cu astfel de fenomene.

Pe Rhodos, autoritățile spun că incendiul s-a extins mult mai repede decât de preconiza inițial, iar ambele centrale electrice de care se dispune în zonă au fost închise. Prin urmare, localnicii au rămas fără curent și fără apă.

Pentru a stopa extinderea focului, în ajutorul forțelor armate și pompierilor au intervenit și zeci de voluntari de pe insulă. Apa folosită pentru stingerea incendiului a fost luată direct din mare.

Pe coasta Turciei de la Mediterană au fost înregistrate 117 incendii de vegetație, în doar cinci zile. Cele mai afectate zone au fost pădurile situate în apropierea hotelurilor din staţiunea Marmaris, care se află la aproximativ treizeci de kilometri nord de insula Rhodos.