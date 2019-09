Mai mulți protestatari, unii având doar 21 de ani, au fost inculpați de justiția moscovită în urma uriașelor manifestații de protest din capitala Federației Ruse, cele mai mari după 2011-2013.

Cel puțin șase din ei au fost condamnați la pedepse cu închisoarea mergând până la cinci ani. Recenta condamnare la închisoare a actorului Pavel Ustinov inflamând și mai mult situația.

„Suntem derutați de aceste condamnări în raport cu alte pedepse mult mai ușoare impuse de tribunalele rusești unor persoane acuzate de infracțiuni mult mai grave”, se arată într-o scrisoare semnată de 70 de preoți și publicată, ieri, pe site-ul Orthodoxy and the World, informează The Moscow Times.

Pedepsele cu închisoarea „seamănă din ce în ce mai mult cu intimidarea cetățenilor ruși, mai degrabă decât cu o decizie justă contra acuzaților”, indică scrisoarea.

„Procesele nu trebuie să fie represive, tribunalele nu trebuie să fie folosite pentru a reprima disidența și forța nu trebuie utilizată cu nejustificată cruzime”, estimează semnatarii scrisorii.

În schimb, purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Ruse, Vakhtang Kipshidze, a respins ieri această scrisoare, calificând-o „inutilă”.

„Ei ar trebui să știe că declarațiile politice nu pot fi folosite decât pentru a lupta împotriva autorităților și nu pentru a schimba lumea pe baza adevărului lui Hristos. Dar misiunea bisericii nu a fost niciodată să lupte cu autoritățile „, a spus Kipshidze reporterilor de la agenția de știri TASS.

Și un grup de profesori a redactat o scrisoare deschisă prin care a cerut guvernului să renunțe la condamnarea protestatarilor din Moscova.

Marți, un grup de lucru înființat de opozantul exilat al Kremlinului și fostul magnat al petrolului, Mihail Hodorkovski, a emis o scrisoare deschisă prin care a solicitat sfârșitul „represiunii politice și fărădelegii”, semnată de 77 de personalități din întreaga lume.

În această vară, zeci de mii de oameni au ieșit în stradă aproape în fiecare weekend cerând alegeri libere, după ce mai mulți candidați au fost interziși să candideze la scrutinul legislativelor din 8 septembrie din Moscova. Poliția a arestat peste 2000 de persoane

